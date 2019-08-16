Собачки, котики, ежики, лисы и белки — как они убивают людей бешенством

Лето — самый опасный сезон, в ходе которого люди активно контактируют с больными бешенством животными. Ежегодно в мире от бешенства погибает более 60 тысяч человек. При этом около 95% летальных исходов происходит в Африке и Азии, однако случаи заражения фиксируются и в Европе, и в Америке.

В новейшей истории России на август 2019 года зарегистрировано всего 30 летальных случаев бешенства. Лечения от него не существует, летальность стопроцентная. Единственный шанс спастись — вовремя сделанный курс прививок.

Федеральная служба в сфере защите прав потребителей и благополучия человека недавно заявила, что отказ от прививок приводит к росту смертельных случаев заражения бешенством в России. Из 30 смертельных исходов за последние семь лет два пришлись на 2018 год (Пензенская и Самарская области), а за семь месяцев 2019 года зафиксировано уже два случая, причем один – в Подмосковье, у мигранта, один — в Амурской области, у местного охотника. В целом, судя по статистике, бешенство чаще привозят в Россию из других стран, но и на территории нашей страны есть множество природных очагов этого вируса.

Антипрививочники — не только среди людей

Проблема бешенства — общемировая. Только в августе этого года карантин по бешенству объявлялся в кварталах сотен городов по всему миру: в Харькове, Дели, Лондоне, Марселе, Рио-де-Жанейро...

В России в нынешнем году объявлялся локальный карантин в Бурятии, Хакассии, в Белгородской области и Подмосковье. Так, в ходе эпидемиологического расследования, проведенного Роспотребнадзором, было установлено, что 15 мая 2019 года в поселке Томилино Люберецкого района Московской области был подобран бездомный котенок и привезен в Москву, в ЮВАО. Спустя шесть дней животное погибло, труп доставили в Люберецкую ветеринарную станцию Московской области. По результатам лабораторного исследования был получен положительный результат на бешенство. Хозяйка котенка получила курс антирабического лечения по месту жительства, ее дом обработали сотрудники дезстанции.

Из-за карантина в течение почти двух месяцев были запрещены выставки собак и кошек, вывоз их за пределы округа, а также торговля домашними животными и отлов диких животных. Как рассказал руководитель московского комитета ветеринарии Алексей Сауткин, с начала 2019 года в Москве было выявлено шесть случаев бешенства у животных (два — у кошек и шесть — у диких животных). Специалисты говорят, что даже один случай бешенства — это повод для особой настороженности.

Вирус бешенства относится к особо опасным и смертельным инфекционным заболеваниям, от него не застрахован никто: вирус поражает практически всех теплокровных животных, включая человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тысяч человек (около 34 тысяч человек — в Азии), причем четверо из каждого десятка — дети до 15 лет.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в последние годы на большинстве территории Российской Федерации отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству: увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. В лесу тоже неспокойно: в 80% случаев основным диким переносчиком бешенства является лиса, енотовидная собака — 14%; волк — 1%. Грызуны, куньи и другие псовые составляют 4-5%.

Бешенство регистрируют уже и у сельскохозяйственных животных в одиннадцати областях России: в Московской, Тверской, Рязанской, Курской, Брянской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Липецкой областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия.

Ежегодно около 400-500 тысяч человек становятся жертвами нападения животных, из них около половины нуждаются в проведении антирабического лечения (противовирусной вакцинации) и более 40 тысяч человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин. При этом в большинстве регионов страны прививки от бешенства животным и людям бесплатны — только приходите.

Однако и тут находятся сообщества антипрививочников, которые отрицают пользу вакцинации и даже гордятся тем, что не прививают (в том числе от смертельно опасного бешенства) ни своих животных, ни себя. А ведь достаточно домашней непривитой кошке съездить летом на дачу и пообщаться там, например, с больной мышкой или ежом — и мурлыкающая смерть приходит к вам на порог.

«Поиграл с лисенком и умер»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области бешенство, к счастью, не регистрировалось последние 25 лет. По словам начальника Управления ветеринарии города Юрия Андреева, за это надо благодарить активную работу по вакцинации как домашних, так и диких животных. Главный эпизотолог, начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Валерия Яшина работает здесь с 1980-х годов и отлично помнит случай 25-летней давности, когда от гидрофобии, полученной от дикого лисенка, погиб солдат в Петродворце.

«Солдатики где-то подобрали лисенка, играли с ним, через несколько дней лисенок пал. А еще через несколько дней заболел один из солдат: у него болело горло, поднималась температура, пытались диагностировать ангину, что-то еще… Потом изучили мозг погибшей лисы и выяснилось, что она была заражена бешенством. Солдатик тоже умер — от бешенства нет лечения», — рассказала Валерия Яшина.

Она считает, что благополучие Петербурга и Ленобласти в плане бешенства — явление, к сожалению, нестабильное. Никто не застрахован от того, что бешенство к нам привезут — как, например, привезли в ряд европейских стран.

«В Европе периодически возникают эпидочаги бешенства, много завозного. Туда привозят животных, и уследить за всем очень трудно. Например, в одну из благополучных европейских стран дипломат привез собаку из Африки, зараженную бешенством», — рассказывает ветеринар.

Как же Петербургу удается держать оборону?

«Мы постоянно ведем мониторинг, следим за всеми случаями укусов, все животные уезжают и приезжают с прививками, регистрируем очень большой объем вакцинации благодаря тому, что у нас последние десяток лет проводится беспрецедентная акция: животные — как безнадзорные, так и домашние — от бешенства прививаются бесплатно, за счет бюджета. Кроме того, мы дали право коммерческим ветеринарным клиникам делать такие бесплатные прививки, которые оплачивает госказна — лишь бы люди приходили. У нас в обязательном порядке животное должно иметь действующую вакцину, куда бы его не перевозили. Благодаря этому создана иммунная прослойка, все работает на позитивную ситуацию. И мы проводим очень много исследований. Обследуем популяции безнадзорных животных, исследуем каждый подозрительный случай, воспринимая его как потенциальную опасность. Это святая святых», — рассказывает Валерия Яшина.

По словам главного эпизоотолога, карантинных и уже заболевших животных от бешенства не лечат. Их помещают в карантин и ждут естественной гибели, затем исследует головной мозг. Прижизненной диагностики на бешенство не существует.

Ветеринары активно работают и с дикими животными, благодаря чему бешенства нет и в соседней Ленинградской области.

«На территории Ленобласти такая работа проводится очень давно. Раскладываются специальные приманки с ослабленным вирусом, животное съедает ее, травмирует полость рта, вакцина попадает в организм и вырабатывается иммунитет. Это весьма эффективный способ, так победили бешенство в Финляндии, Швеции. Работать просто надо постоянно», — рассказывает Валерия Яшина.

«Добровольца заражают бешенством ради иммуноглобулина»

За шесть месяцев 2019 года в медицинские организации страны по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратились более 198 тысяч человек, в том числе более 53 тысяч детей до 14 лет. Это официальные данные Роспотребнадзора.

От бешенства не существует лечения, единственный шанс спасти жизнь — как можно раньше сделанная прививка антирабическими препаратами. Визит к врачу обязательно предусматривает местную обработку раны и введение антирабической вакцины. При наличии показаний проводится комбинированный курс лечения: антирабический иммуноглобулин (АИГ) и антирабическая вакцина. Но и здесь не обходится без сложностей. Так, СМИ сообщают о том, что во многих странах имеется дефицит антирабических вакцин. Подобные сообщения появлялись в прессе в Краснодарском крае, Северной Осетии, Красноярском крае, Приморье.

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана комментирует ситуацию:

«Все мероприятия по профилактике бешенства регламентируются ВОЗ и организациями по защите животных. Сегодня действительно в стране в Петербурге закончился антирабический иммуноглобулин, который используется, когда животное уже укусило. Такая же ситуация и в других странах. Но надо понимать, что существует два больших различия: вакцина от бешенства и введение иммуноглобулина специфического антирабического. Первое — это профилактика. Профилактически от бешенства вакцинируют тех, кто находится в группах риска (ветеринары, егери, охотники, работники скотобоен) — то есть тех, кто имеет максимальный контакт с животными, которые могут быть носителями бешенства. Курс включает три прививки в течение нескольких недель. Второе — это вакцинация тех, кто уже стал жертвой укуса животного. При этом усилия здравоохранения стран направлены как на вакцинацию животных, так и на профилактику тех, кто стал жертвой».

Врачи говорят, что существует несколько градаций, на которые ориентируются врачи: если животное просто нанесло удар и нет повреждения, то есть слюна не попала в кровь, то животное в течение десяти дней наблюдают и, если с ним ничего не произошло, делать человеку ничего не нужно. Если же есть кровотечение, слюна попала в рану, то необходима профилактическая прививка, вводится антирабическая вакцина. Сейчас уколов не 40, как раньше, а максимум шесть: на первый, затем на третий и на седьмой дни.

Если же животное укусило очень сильно, глубоко с проникновением, или укусов много, или же укус был в опасные зоны — в голову, шею — то одновременно с прививкой желательно вводить еще антирабический иммуноглобулин. Он делится на два типа: человеческий и лошадиный. Однако с человеческим иммуноглобулином очень большая проблема во всем мире. Дело в том, что для производства используются добровольные доноры, которых заражают бешенством и потом получают иммуноглобулин. Вакцину желательно вводить в первые три дня после укуса. Позже трех дней введение иммуноглобулина бессмысленно.

«Периодически закупается лошадиный иммуноглобулин, но он — выраженный аллерген и может привести к анафилактическим реакциям. За 2018 год у нас в Петербурге было примерно 7200 укушенных, из них тех, кто нуждается в введении иммуноглобулина — 1000-1200 человек. Многие от лошадиного иммуноглобулина отказываются под расписку, зная о его аллергенности. В 2018 году мы сделали около 200 инъекций, в этом году — 27. Что же касается антирабической вакцины, то она в аптеках и тем более больницах есть. Два предприятия в России, которые производят иммуноглобулин, сейчас находятся на перерегистрации, и поставок ожидаем не раньше осени. Пока мы закрываем вопрос с вакцинами, которые есть в городе», — рассказал первый зампред комитета по здравоохранению.

С учетом контролируемой ситуации в Петербурге по несколько вакцин держат в Боткинской больнице и в Детской инфекционной № 5 (Филатовской). Кроме того, в городе подобные прививки делают в поликлинике № 38 и в антирабическом центре, там же собирают сведения обо всех укушенных. В год закупается около 16 тысяч доз, прививка делается примерно 2,5 тысячи человек в год.

Как проявляется бешенство

Бешенство (другое название — рабиес (лат. rabies), гидрофобия) — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

У человека заболевание проявляется раздражительностью, болью, жжением в области укуса, поднимается температура, затем появляются нарушения глотания, водобоязнь (гидрофобия) — даже шум текущей воды вызывает мучительные спазмы гортани. Затем начинаются параличи, воспалительные заболевания спинного мозга, исход — летальный, лечения не существует.

Животные с бешенством ведут себя неадекватно и агрессивно — едят несъедобные вещи, зализывают у себя раны. Дикие животные, наоборот, выходят к людям, вылизывают себя, стараются лизнуть человека. Внешнее проявление — рвота и слюнотечение. Исход — летальный, лечения не существует.

В целях популяризации проблемы бешенства в России в 6-й московской клинической больнице с согласия умирающего больного был снят знаменитый документальный видеофильм, ставший ярким свидетельством опасности этого заболевания. На видео показаны несколько дней из жизни больного, который уже знает, что обречен, потому что не сделал вовремя прививку.

Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и впечатлительным лицам.

Историю этого заражения и смерти газеты описывали так: