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Россия

Ушаков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Моди

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Ушаков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Моди

Москва, 16 августа. Президент России Владимир Путин 4 сентября встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом в пятницу заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, встреча состоится во время Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.

«4 сентября в привязке к форуму проводятся двусторонние переговоры с индийским премьер-министром Моди, они займут большую часть этого дня», — отметил Ушаков.

Помощник президента добавил, что лидеры стран планируют подписать ряд документов, после чего Путин вручит Моди орден Андрея Первозванного. Завершится встреча деловым ужином.

Ранее сообщалось, что президент России пригласил премьер-министра Индии на ВЭФ в качестве главного гостя форума. Российский лидер также выразил надежду, что после переизбрания Моди на пост премьер-министра Индии страны продолжат работу по развитию двусторонних отношений.

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