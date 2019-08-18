Названы три фактора риска развития рака груди

Оренбург, 16 августа. Стали известны три фактора риска развития рака груди. По мнению экспертов, игнорировать эти факторы нельзя ни в коем случае, учитывая угрожающую тенденцию к росту числа заболевших этим видом онкологического заболевания.

По словам страхового представителя третьего уровня филиала АО «МАКС – М» Марины Кучалиной, к этим факторам относится в первую очередь изменение гормонального статуса в течение жизни.

На это, как уточнила она, могут повлиять болезни печени, эндокринной системы, хронические воспалительные процессы яичников. Негативно влияют и переохлаждение, травмы, частые стресс, рождение первого ребенка после 30 лет или же отсутствие детей.

Еще один фактор — плохая наследственность по женской линии. Кроме того, риск развития рака груди увеличивается с возрастом. Дело в том, что в период от 40 до 60 лет в женском организме наступает менопауза. Эндокринная система теряет свою устойчивость и адаптационные возможности.

При этом Кучалина обратила внимание на то, что последние десятилетия рак груди «помолодел». У молодых женщин плохую роль играет слишком частое и длительное пребывание под прямыми солнечными лучами солнца, аборты, употребление продуктов с высоким содержанием животных жиров, холестерина и сахара. Эксперт также напомнила, что рак груди на ранней стадии никак не дает о себе знать, но в процессе роста опухоли появляются уплотнения

На ранней стадии рак молочной железы может протекать бессимптомно. По мере роста опухоли могут возникают уплотнения или припухлость в молочной железе или подмышечной области, иногда происходит покраснение и жжение, изменение формы груди, можно наблюдать шелушение кожи или мокнутие соска. Именно женщинам от 40 до 75 лет очень важно для профилактики каждые два года делать маммографию.

Помимо этого каждый месяц нужно проводить самоосмотр в первую неделю после менструации. Делать это нужно следующим образом: сначала стоя перед зеркалом с опущенными руками, затем – с поднятыми вверх руками.

Особое внимание нужно обращать на изменение формы или размера одной из молочных желез, на форму соска. Внимательно посмотреть, есть ли участки втяжения или выбухания. Визуальным осмотром ограничиваться нельзя. Обязательно нужно провести пальпацию (ощупывания). Его проводят в положении стоя и лежа на спине в трех положениях: рука подняты вверх, за голову, рука отведена в сторону, опущена вниз вдоль тела.

Эксперт также посоветовала избегать переохлаждений, не пренебрегать плановыми профилактическими осмотрами всего организма, обязательно лечить обострения хронических заболеваний репродуктивной системы, печени, щитовидной железы, постараться справляться со стрессом, есть больше овощей и фруктов и, конечно, отказаться от вредных привычек, пишет РИА56.