Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Макрона

Москва, 16 августа. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон проведут встречу 19 августа. Помощник президента Юрий Ушаков назвал темы, которые затронут лидеры двух стран.

Перед визитом Путина во Францию в Кремле рассказали о вопросах, которые остаются актуальны для двух стран. Эти темы российский лидер намерен обсудить на встрече с Макроном в понедельник.

Представители Москвы и Парижа затронут проведение нового четырехстороннего саммита по Сирии с участием РФ, Франции, Турции и Германии.

«Мы планируем совместно с нашими партнерами проведение этого саммита в недалеком будущем, — пояснили в Кремле, — уже практическая работа по трехстороннему саммиту активно ведется».

Не менее важным остается вопрос гражданской войны на Украине. Путин и Макрон обсудят выполнение минских соглашений при новом президенте Украины Владимире Зеленском.

«Конечно, (обсудят) внутриукраинский конфликт, — подтвердил Ушаков, — возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата».

Отдельной темой станет ситуация с США и иранской ядерной программой.

«Я бы отметил, что Россию и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущения эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом», — заметил помощник российского лидера.

Не останутся без внимания и вопросы международной проблематики, в частности те, которые касаются безопасности России и Франции.

«Интересный вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества России с Евросоюзом, потому что президент имеет в виду эту тему затронуть в том числе с учетом нового состава европейских руководящих органов», — отметил Ушаков.

Напомним, российский президент посетит Францию 19 августа по приглашению Макрона.