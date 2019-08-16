Пьяная пассажирка устроила дебош и обмочилась в самолете из Доминиканы

Москва, 16 августа. Пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, который выполнял рейс из Доминиканы в Москву. Об этом рассказал очевидец происшествия Николай.

По его словам, сначала женщина вела адекватно, несмотря на то, что находилась в состоянии опьянения. Она заняла свое место на борту самолета, а затем отправилась в туалет. Перед взлетом бортпроводник попросил ее занять свое место, на что женщина ответила, что хотела бы остаться в туалете, так как плохо себя чувствовала. По словам Николая, бортпроводник объяснил ей, что это невозможно.

«Она подняла истерику, что нет: «Я не займу свое место, мне нужно в туалет», и так далее. В итоге ее кое-как успокоили, посадили. Она стала требовать менеджера и просить объяснить ей, почему самолет задержался на час, и так далее», — рассказал очевидец происшествия в комментарии телеканалу «360».

Спустя некоторое время, добавил он, женщина начала ругаться с другими пассажирами и оскорблять их. Скандал длился на протяжении двух часов из 12, которые длился перелет. На кадрах видеозаписи из салона самолета также видно, что скандалистка опрокинула еду, которую ей принесли бортпроводники. Кроме того, по информации издания, женщина обмочилась, сидя в своем кресле.