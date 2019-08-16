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Визит Путина в Северную Корею не обсуждается, заявил Ушаков

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Визит Путина в Северную Корею не обсуждается, заявил Ушаков

Москва, 16 августа. Визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею на данный момент не обсуждается. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Таким образом, поездка Путина в КНДР в ближайшее время не ожидается.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи воинами СССР. Президент РФ выразил уверенность, что договоренности, которых достигли главы государств в апреле текущего года во время встречи во Владивостоке, будут выполнены. В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что между Россией и Северной Кореей будут развиваться отношения дружбы и сотрудничества.

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