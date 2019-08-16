Главу штаба Навального в Москве оштрафовали за призывы к незаконным митингам «оппозиции»

Москва, 16 августа. Хорошевский суд Москвы оштрафовал координатора московского штаба скандально известного блогера Алексея Навального Олега Степанова на сумму в размере 300 тысяч рублей из-за призывов в социальных сетях к участию в акциях оппозиции с 16 по 19 июля на Трубной площади.

Глава так называемого «Центра сбора подписей» Навального в микроблоге Twitter размещал сообщения, в которых призывал москвичей прийти на митинги в поддержку кандидатов, недопущенных до выборов в Мосгордуму из-за большого количества сфальсифицированных подписей. Степанов свою вину не признает.

Отметим, что координатора столичного штаба Навального уже дважды арестовывали — за призыв выйти на акцию за допуск «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму 27 июля, а также за выступление на Трубной площади 16 июля.

Ранее Степанова ловили на открытом выражении симпатии к нацистам, а его отца — к кипрским офшорам.

Напомним, старт нелегальным акциям и митингам в Москве дали протеже Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

В отношении сторонницы Навального открыто уже несколько административных делопроизводств. Так, Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье 20.2 части 2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Однако правая рука Навального вновь нарушила закон, за что была оштрафована на 300 тысяч рублей по статье 20.2 части 8 КоАП.

7 августа Соболь не явилась на очередное заседание суда, оно прошло без ее участия. Ей предъявили обвинение по статье 20.2 части 8 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Штраф за организацию и проведение незаконного сборища составил 300 тысяч рублей.

12 августа Троицкий суд Москвы оштрафовал юриста «Фонда борьбы с коррупцией» на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий и организацию несанкционированного митинга 3 августа в столице. Таким образом сумма штрафа, которую должна выплатить Соболь, достигла 930 тысяч рублей.