Грузинские отели требуют компенсировать убытки из-за оттока российских туристов

Тбилиси, 16 августа. Владельцы грузинских отелей устроили акцию протеста, требуя от правительства компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов.

По словам одного из отельеров, из-за политических игр Тбилиси туристический сезон в Грузии провалился, а российские путешественники отменили брони на 80 тыс. лари (свыше 27 тыс. долларов).

«Нам с 20 августа предстоит выплачивать банковские долги. Как нам это сделать, когда нет дохода, и не приезжают туристы, которые на два-три дня тут останавливались? Государство должно выполнить обещания и помочь нам чем-то», — заявил он, выступая в эфире Первого канала.

Протестующие настаивают на том, чтобы грузинские власти помогли им в реструктуризации долга или субсидировали процентную ставку банковских кредитов. Мэр Кобулети Мириан Катамдзе заявил, что чиновники уже ищут способ помочь представителям отельного бизнеса, однако на это требуется время.

Ситуация в Грузии обострилась 20 июня, когда грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого всю страну охватили протесты, а президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией. Позднее грузинский премьер Мамука Бахтадзе назвал виновным в организации беспорядков в Тбилиси бывшего лидера страны Михаила Саакашвили.