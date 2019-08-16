Aston Martin Джеймса Бонда продали на аукционе в США

Вашингтон, 16 августа. Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 из фильма «Голдфингер» 1964 года продали на аукционе в городе Монтерей (штат Калифорния, США) за 6,4 млн долларов, об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

«Самый знаменитый автомобиль в мире — Aston Martin DB5 1965 года — только что продан за 6,4 млн долларов», — говорится в сообщении Sotheby's в Twitter.

В аукционном доме отметили, что в ходе торгов в Монтерее был поставлен новый ценовой рекорд для модели DB5. При этом имя нового владельца шпионского автомобиля не называется, пишет «Культуромания».

Aston Martin DB5 выпускался с 1963 по 1965 год. В 1964 году автомобиль появился в третьем фильма из цикла картин о Джеймсе Бонде. Роль спецагента британской разведки исполнил Шон Коннери.

Ранее стало известно, что британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль секретного агента 007 в новой ленте о Джеймсе Бонде. Линч известна зрителю по роли в фильме «Капитан Марвел» и съемкам в многочисленных сериалах. Роль самого агента исполнит британец Дэниел Крейг.