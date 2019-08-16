Захватившие российских моряков пираты пока не выдвинули требований

Яунде, 16 августа. Пираты, оставшиеся на захваченном у берегов Камеруна судне, пообещали выйти на связь.

Переговоры с бандитами будут вести представители от компании, которая наняла, в том числе трех российских моряков. По словам источника РИА Новости, пока пираты не выдвигали никаких требований. Источник агентства добавил, что судовладелец подтвердили похищение 8 из 12 членов экипажа корабля.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список российских моряков, попавших в план к пиратам. Среди них оказались петербуржец Николай Ружницкий, житель Мурманска Олег Дружинин, а также Владимир Слепченко из Владивостока.

Согласно данным портала Crewservice, капитану Слепченко 57 лет. Начиная с 2008 года он работает на грузовых судах со смешанным составом плавания. Инженеру Олегу Дружинину 51 год. С 2006 по 2017 он был членом экипажа грузового корабля Jock Rover.

Напомним, корабль, на котором находились моряки из России, принадлежит датской компании «Ультрабалк». Оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. 15 августа на корабль напали пираты. В МИД РФ заявили, что российская сторона делает все возможное, чтобы скорее вызволить моряков из плена. В камерунских ВМС в свою очередь сообщили, что похитить восемь членов экипажа могли нигерийские пираты.