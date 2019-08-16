В ЛНР назвали самые востребованные специальности в вузах республики

Луганск, 16 августа. В этом году количество бюджетных мест в вузах Луганской Народной Республики увеличилось на 600 и составило 8 тысяч, заявил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Министерство образования и науки ЛНР утвердило контрольные цифры набора на бюджетные места в вузы республики.

«Для обучения в шести вузах республики выделено 8040 бюджетных мест, — констатировал Цемкало. — Исключение составила Луганская академия внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко, потому что данный госзаказ определяется непосредственно министерством внутренних дел ЛНР».

Он уточнил, что это на 600 мест больше, чем в прошлом году. Набор увеличился на специальности, которые на данный момент востребованы в республике.

«Это инженерные, педагогические специальности, все, что связано с экономикой. Есть определенный заказ от министерства промышленности и торговли, от министерства экономического развития ЛНР по отдельным направлениям, где у нас сегодня нехватка специалистов. Этот процесс еще не завершен, мы сегодня рассматриваем возможность увеличения набора на отдельные технические специальности», — заметил Цемкало.

Он добавил, что направление «Государственное и муниципальное управление» стало самым популярным среди абитуриентов в текущем году.

«Лидером в этом году становится специальность «Государственное и муниципальное управление». Вы знаете, вступил в силу указ главы республики о том, что до 2020 года все госслужащие должны получить профильное образование. Поэтому интерес к этому направлению в этом году высокий: можно сказать, 32 человека на одно бюджетное место. То есть, побит рекорд республики за пять лет по конкурсному набору: ранее такого интереса ни на одну специальность в республике не было», — напомнил Цемкало.

По его словам, в этом году среди рейтинговых специальностей начали появляться и педагогические профессии.