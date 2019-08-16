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Донбасс сегодня: боец ВСУ взорвал сослуживцев, пожар уничтожил военную помощь США

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Донбасс сегодня: боец ВСУ взорвал сослуживцев, пожар уничтожил военную помощь США

Донбасс, 16 августа. Украинская армия обстреляла Горловку из тяжелых минометов, ранен гражданский. Обиженный боец ВСУ взорвал своих сослуживцев гранатой. Украинские десантники отравились грибами и ягодами в Луганской области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Восемь раз за минувшие сутки Вооруженные силы Украины открывали огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает Управление Народной милиции ДНР. На донецком и мариупольском направлении применялось стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Донбасс сегодня: боец ВСУ взорвал сослуживцев, пожар уничтожил военную помощь США

Под Горловкой ситуация была куда сложнее. Здесь украинские войска применили минометы 120-мм калибра, гранатометы и снайперские винтовки. Результатом обстрелов поселка Зайцево Горловского района стало ранение мирного жителя 1963 года рождения.

В Луганской Народной Республике зафиксировано два обстрела населенных пунктов Санжаровка и Лозовое с использованием противотанковых гранатометов и пулеметов. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Украинские силовики взорвались под Донецком

Инцидент произошел в месте отдыха военнослужащих 21-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе Авдеевки, к северу от Донецка. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на источники в штабе украинской бригады.

Донбасс сегодня: боец ВСУ взорвал сослуживцев, пожар уничтожил военную помощь США

В месте отдыха бойцов взорвалась граната, в результате чего погибли двое военнослужащих, а один получил ранения. Как выяснилось по итогам предварительного разбирательства, гранату взорвал раненый боец, чтобы отомстить своим сослуживцам за многочисленные издевательства.

Пожар в расположении ВСУ уничтожил дорогие американские «ночники»

Другой инцидент произошел в расположении 53-й механизированной бригады в городе Дзержинск Донецкой области. Пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем, в результате него пострадали пятеро военнослужащих танкового батальона бригады, сообщает майор Безсонов.

Донбасс сегодня: боец ВСУ взорвал сослуживцев, пожар уничтожил военную помощь США

Как выяснилось позже, после доклада командира бригады в вышестоящий штаб, огнем были уничтожены шесть дорогостоящих приборов ночного видения AN/PVS-14, которые украинская армия получила от США в качестве военной помощи.

В Народной милиции ДНР не исключили, что списание монокуляров на пожар является всего лишь попыткой замести следы продажи американского оборудования.

Массовое отравление военных ВСУ в Луганской области

Две недели без постановки на продовольственное обеспечение несет службу 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ в Луганской области, сообщает спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Это соединение прибыло на смену 25-й бригаде.

Донбасс сегодня: боец ВСУ взорвал сослуживцев, пожар уничтожил военную помощь США

Солдаты вынуждены самостоятельно добывать пищу, что и приводит к негативным последствиям. В военный госпиталь три дня назад были доставлены семь военных из разведывательной роты 46-й бригады с диагнозом «острое отравление». Десантники отравились ягодами и грибами, которые они собирали в лесу.

К службе в украинской армии допускают наркоманов

Об этом свидетельствует Народная милиция ЛНР со ссылкой на украинские источники. Как сообщают информаторы, накануне в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ от передозировки наркотиков скончался рядовой Молчанов.

По результатам разбирательства выяснилось, что умерший до того, как попасть в ВСУ, состоял на учете у нарколога. Тем не менее, мужчина был допущен к прохождению службы в украинской армии.

В управлении Народной милиции добавили, что информация об этой потере будет представлена в вышестоящий штаб как сведения о боевой потере в результате «агрессии ЛНР».

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