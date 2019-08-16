Клинцевич объяснил интерес разведки США к Калининградской области

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что США проводят воздушную разведку Калининградской области из-за ее высокого военного потенциала.

Ранее мониторинговый ресурс Plane Radar сообщил, что американский радиоразведчик Boeing RC-135V ВВС США с бортовым номером 64-14846 провел разведывательный полет вокруг Калининградской области.

Борт вылетел с британской авиабазы «Милденхолл» и в четверг днем совершил облет российского региона, территорий Польши и Литвы. Отметим, в последнее время иностранные беспилотные летательные аппараты, а также самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирийской Арабской Республике.

Комментируя пролет американского радиоразведчика, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что американская авиация действительно кратно увеличила число разведывательных вылетов к границам РФ.

«Они работают по всей территории России и их интересы есть везде, в том числе на Украине, где проводится очень много разведывательных мероприятий. Но Калининградская область занимает особое положение, так как, по их мнению, она представляет для США и НАТО особую угрозу. Они просто не знают, что ожидать от России с учетом возможностей Калининградской области и ее близости к Европе. А если мы учтем, что балтийские страны сильно разрабатываются и вооружаются американцами, то приходит понимание — это делается не просто так», — говорит сенатор.

В таком случае становится понятным рост интереса американской разведки к Калининградскому оборонительному району, который представляет собой оперативно-тактическое объединение видов Вооруженных сил России. Особую угрозу для НАТО, по мнению западных стран, представляют ОТРК «Искандер».

«Россия всегда была под пристальным вниманием США и НАТО, и внимание это никогда не ослабнет. Но одно дело мониторить обстановку, и совсем другое — готовить какую-то ситуацию, о чем непрозрачно все время и НАТО и США по этому поводу намекают. Примечателен также демарш США с выходом из ДРСМД, когда у них уже решены все вопросы по носителям, а мы получили разрыв соглашения неожиданно и оказались к нему не готовы. У нас нет таких ракет и нам еще предстоит эту брешь закрывать. А она (брешь — Прим. ФАН) очень опасна с военной точки зрения, то эта разведывательная активность меня очень сильно настораживает, потому что я вижу тенденцию, как опосредованный разведпризнак идет подготовка к активной фазе каких-то действий. Потому что активность разведывательных служб, технической разведки США и НАТО за последние годы возросла в 25-30 раз. Это колоссальный рост активности и это вызывает серьезное беспокойство», — заключил Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о появлении самолета радиоэлектронной разведки Военно-морских сил США у побережья Крыма.