Россия должна обратиться к опыту Белоруссии с оплатой «единого тарифа» за митинги и пикеты

Проведение незаконных митингов и шествий негативно сказывается не только на обществе, но и на работе инфраструктурных объектов. Перекрытые улицы, транспортные коллапсы, поврежденные автомобили – лишь малая часть последствий несогласованных акций, которые наблюдались в Москве в период с 14 июля по 10 августа.

Ранее ФАН опубликовал предложения по изменению ситуации с незаконными митингами, чтобы добиться снижения негативных последствий. В число предложений вошли создание постоянного места проведения митинга – на проспекте Академика Сахарова, изменение законодательной базы в части ответственности организаторов. Также была предложена проработка формулировок митингов и шествий, чтобы закрыть для оппозиционеров «лазейки» в рамках призывов устроить «прогулки» по центру Москвы. Ведь все прекрасно понимают, что это завуалированный призыв устроить незаконное шествие, однако закон сейчас не предусматривает ответственность за подобные высказывания.

«Единый тариф» для проведения митингов и шествий

Предложенные варианты изменения законодательства полезны, однако для полной картины следует внести еще некоторые поправки. Речь идет о рассмотрении вопроса о взимании платы за проведение митингов, даже согласованных с властями. Подобные акции требуют четкого регулирования и контроля. Ведь поддержание порядка и безопасность граждан всегда находятся в приоритете у государства. В части оплаты митингов Россия может обратиться к опыту своего ближайшего соседа – Белоруссии. С января 2019 года в белорусское законодательство были внесены изменения в части оплаты митингов до их проведения.

Оплата организаторов идет на обеспечение охраны общественного порядка и возмещение расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия. При этом размер «единого тарифа» зависит от ожидаемого количества митингующих. Для примера, проведение санкционированного митинга в Минске 24 марта 2019 года с численностью более 1000 человек обошлось организаторам в сумму свыше 4 тысяч евро. Для России «единый тариф» на согласованные народные собрания позволит закрыть дыры в законе, который сейчас нечетко регламентирует материальную ответственность для организаторов. Взимание платы позволит властям заранее финансово подготовиться к убыткам, которые несет город после «прогулок» митингующих, провокаторов и хулиганов по улицам Москвы.

Организаторы должны нести материальную ответственность

После столичного митинга-концерта 10 августа дебоширы и провокаторы оставили после себя разбитые машины, задымленные улицы и беспорядки. Кроме того, незаконные акции оппозиции нанесли материальны ущерб московскому бизнесу в размере 106 млн рублей. Очевидно, что с последствиями таких «прогулок» должны разбираться не только власти, но и организаторы, которые активно призывают людей выходить на подобные акции. «Единый тариф» за митинги и шествия позволит местным властям покрыть хотя бы часть убытков, которые несет город после мероприятий, устроенных оппозицией.

В случае ужесточения ответственности за беспорядки и порчу чужого имущества на митингах и шествиях, на мероприятиях станет меньше агрессоров и дебоширов, которые сейчас готовы заплатить относительно небольшой штраф за свои незаконные деяния.

Введение «единого тарифа» за митинги в рамках изменения законодательства должно идти в связке с ужесточением наказания для организаторов несогласованных акций и хулиганов. Таким образом, будет отсеяна львиная доля провокаторов, готовых как сейчас устраивать по 11 акций за месяц.