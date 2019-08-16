Мать немецкой девочки обвинила в дискриминации хор мальчиков

Берлин, 16 августа. Мать девятилетней девочки из Берлина подала иск в административный суд против Государственного кафедрального хора из-за отказа принимать ее дочь в хор мальчиков. Женщина обвинила учреждение в дискриминации.

По словам женщины, ее дочь ранее пела в разных хорах. В ноябре 2018 года она захотела поступить в хор мальчиков, но получила отказ из-за половой принадлежности. По мнению женщины, хор нарушил права девочки на равные возможности.

В хоре объяснили отказ принимать девочку. Там отметили, что ее не приняли не из-за половой принадлежности, а из-за того, что ее голос не соответствует звучанию хора мальчиков. Кроме того, комиссия усомнилась в мотивации ребенка. Слушание по делу состоится в пятницу.

Как отмечается телеканал «360», Государственный кафедральный хор является одним из самых известных хоров мальчиков в Германии. Он был создан в 554 году и за это время не принял ни одной девочки в свои ряды.

Ранее сообщалось, что композитор Альф Клаузен обратился в суд после того, как создатели мультфильма «Симпсоны» уволили его из-за возраста и предполагаемой инвалидности. По словам Клаузен, шоураннеры объяснили его замену тем, что сериалу нужна музыка «в другом направлении».