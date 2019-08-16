Эксперт назвал основные проблемы беременности в возрасте старше 60 лет

Москва, 16 августа. Беременность в зрелые годы уже перестала быть чем-то из ряда вон выходящим, однако роды в возрасте старше 60 лет по-прежнему остаются редкостью. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Мария Милютина.

Ранее Росстат сообщил, что две россиянки старше 60 лет впервые стали матерями в 2018 году. Также был зарегистрирован один случай, когда женщина в этом же возрасте родила второго ребенка.

Как отметила Мария Милютина, в таком возрасте проблемой является не столько зачатие ребенка, сколько вынашивание беременности. По словам врача, с точки зрения ЭКО оплодотворение в зрелом возрасте — достаточно просто.

«Вопрос не в получении беременности, а в ее вынашиваемости. Во второй половине беременности, после 20 недель, вылезают все болячки, проблемы», — сказала Мария Милютина в комментарии телеканалу «360».

Акушер-гинеколог подчеркнула, что речь идет исключительно об искусственном оплодотворении с помощью донорских яйцеклеток, так как свои в этом случае исключены. Максимальный возраст для естественной беременности — 44–45 лет.

По словам врача, эффективность процедуры экстракорпорального оплодотворения составляет около 50%. Однако поздние роды остаются редкостью, так как женщины понимают: ребенка нужно не только родить, но и воспитать. Кроме того, отметила эксперт, женщинам не стоит забывать и о проблемах со здоровьем, которые могут обостриться во время беременности.