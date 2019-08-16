Подмосковные врачи спасли пациентку с нерасправляющимся легким

Москва, 16 августа. Врачи Ступинской центральной районной клинической больницы спасли пациентку, у которой из-за сгустка крови не расправлялось легкое. Для этого подмосковные медики впервые провели санационную торакоскопию.

Жительница Домодедово попала в больницу с переломом восьмого ребра. 36-летняя пациентка отказалась от госпитализации, однако через несколько дней вернулась к врачам из-за ухудшения самочувствия.

Медики диагностировали у нее гемоторакс – скопление крови в плевральной полости. В больнице осуществили дренирование, однако сгусток крови больших размеров сохранялся и мешал расправиться легкому. В связи с этим специалисты больницы приняли решение провести санационную торакоскопию. Они пояснили, что она является альтернативой торакотомии, при которой пациенту делают разрез на грудной клетке, через который извлекался объемный сгусток крови.

«Торакоскопия является альтернативой данному методу – в этом случае через проколы в плевральную полость вводится тонкая пятимиллиметровая камера, — приводит слова заместителя главврача по медицинской части Валерия Ануфриева интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Хирурги визуально оценивают сгусток крови и фрагментируют его специальным инструментарием, после чего удаляют полученные части».

Операция прошла успешно. Состояние женщины оценивается как стабильное.