Путин наградил экипаж лайнера A321, севшего в кукурузном поле

Москва, 16 августа. Президент РФ Владимир Путин наградил пилотов самолета «Уральских авиалиний», посадивших лайнер в кукурузном поле.

КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена мужества.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта «Жуковский». На борту находились 227 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер выполнял рейс в Симферополь. Когда самолет был на высоте 20–30 метров, произошло столкновение со стаей чаек. Птицы угодили в воздухозаборники, из-за этого двигатели судна начали барахлить.

Юсупов принял решение не возвращаться в аэропорт вылета, а аварийно посадить самолет на кукурузное поле. Лайнер сел на брюхо, но пожара не произошло, хотя у воздушного судна были полные баки. Никто не погиб. Хотя более 70 человек получили травмы, в том числе 19 детей.

Все летевшие в самолете люди получат компенсации в размере 100 тыс. рублей. Те, кто пострадал также получил выплаты, но их размер будет определен в зависимости от тяжести повреждений. В «Уральских авиалиниях» также сообщили, что экипаж обязательно получит премии.

Случившееся назвали настоящим чудом. Россияне бурно обсуждают инцидент в соцсетях, восторгаясь действиями экипажа, особенно командира Юсупова. Сам он себя героем не считает и даже наоборот чувствует вину из-за того, что пассажиры не попали в Крым. Второй пилот получил ушибы груди и был доставлен в больницу. Но коммерческий директор авиакомпании заверил, что с Мурзиным все будет хорошо.

Накануне с идеей наградить пилотов и бортпроводников выступил премьер Дмитрий Медведев. Пользователи считают, что о подвиге экипажа нужно снять фильм.