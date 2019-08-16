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Меньшов посоветовал украинцам «потерпеть» и не делать резких движений

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Меньшов посоветовал украинцам «потерпеть» и не делать резких движений

Москва, 16 августа. Известный российский режиссер Владимир Меньшов посоветовал жителям Украины «потерпеть» и не предпринимать никаких активных действий, которые могут привести к новым социальным потрясениям. Об этом заявил в интервью автору YouTube-канала Константину Семену, комментируя ситуацию в соседней стране.

«Терпите, время свое все равно скажет и сделает. Иногда надо уметь просто потерпеть. Во всяком случае никаких резких движений делать не стоит. Хотя они и не делаются», — отметил Меньшов.

По его словам, Майдан на Украине рос долгое время, пока страну не разорвало в конце 2013 года. Уже тогда вся украинская интеллигенция была настроена против России, а проживающие на Украине русские были угнетены и страдали.

В то же время Меньшов полагает, что для Киева еще не все потеряно. В качестве примера он привел политику президента РФ Владимира Путина, который смог восстановить разрушенную в девяностых годах оборонную сферу.

«Практика Путина мне показывает, что не все потеряно. Смотрите, как мы рванули, например, в оборонке», — подчеркнул кинематографист.  
 

Отметим, что в 2010 году режиссер дал интервью, в котором сравнил обстановку на Украине с «высотой принятия решения». Так называется ситуация, когда летчик должен решать — поворачивать ему назад в случае возникновения проблемы или продолжать набирать высоту. Меньшов также выступал против украинской практики внесения российских артистов в список персон нон грата. Он назвал это болезнью, которая должна закончиться.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.

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