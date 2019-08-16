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СБУ обвинила ФСБ в «терроре» рыбаков в Азовском море

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СБУ обвинила ФСБ в «терроре» рыбаков в Азовском море

Киев, 16 августа. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в якобы незаконных задержаниях украинских рыбаков в Азовском море и их «терроре». Об этом говорится на сайте иностранного ведомства.

В сообщении утверждается, что российские спецслужбы будто бы «заставляют задержанных рыбаков давать ложные показания о незаконном вылове рыбы». Для этого сотрудники ФСБ якобы применяют угрозы и шантаж.

СБУ в качестве примера привела прошлогодний инцидент с задержанием двух украинских граждан под Бердянском. Рыбаков доставили в Ейск и допросили. Украинцы отказались признать свою вину в браконьерстве. При этом в СБУ утверждают, что рыбакам якобы «пригрозили переквалифицировать дело в шпионаж против России». 

При этом в качестве доказательства своих слов СБУ опубликовала видеозапись, на кадрах которой некий мужчина, лица которого не видно, а голос изменен, рассказал о якобы пережитых им «страданиях».

СБУ обвинила ФСБ в «терроре» рыбаков в Азовском море

Напомним, в настоящее время в России под арестом находятся моряки кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». Они, как передает Infox.ru, 25 ноября 2018 года вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Российские власти назвали произошедший инцидент однозначной провокацией. В Москве подчеркнули, что РФ действует в Азовском море в строгом соответствии с международным правом.

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Источник: Пресс-служба СБУ
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