Захарова напомнила Болтону о воровстве дипсобственности у РФ

Москва, 16 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о захвате российской дипломатической собственности, находящейся в США. Таким образом она отреагировала на своей странице в Facebook на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия якобы украла у Штатов технологии, применяемые при создании гиперзвукового оружия.

Напомним, выступая на радиостанции «Голос Америки», Болтон сказал, что «Россия тратит достаточно средств на оборону», в том числе на «гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий».

Комментируя слова Болтона, Захарова отметила, что на досуге подсчитает, сколько и каких технологий украли США у других стран мира.

«Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные — обобщим», — призвала представитель МИД.

Кроме того, она напомнила Болтону и о других фактах воровства со стороны США.

«Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Но что намного важнее — выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — написала Захарова.

Отметим, что над словами Болтона о «краже» американских технологией посмеялись многие эксперты. Например, начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах Сергей Хатылев пояснил НСН, что российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» создан на основе разработок, которые велись еще 20—30 лет назад. Он уточнил, что подобное оружие появляется в нашей стране совсем не за один день.

Капитан первого ранга, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков назвал слова Болтона «рафинированной глупостью». По мнению эксперта, подобные обвинения со стороны США являются частью информационной войны, передает «Царьград».

Как отметил военный аналитик Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, разработка управляемых гиперзвуковых ракетных комплексов в США сейчас буксует. Эксперт уверен, что по этой причине Штаты хотят запретить гиперзвуковое оружие.