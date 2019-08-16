Слишком занятой Зеленский отказался давать интервью РИА Новости

Москва, 16 августа. Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать интервью российскому РИА Новости, об этом сообщило агентство.

По данным агентства, офис президента Украины ответил отказом на запрос о возможности интервью. При этом ответ от представителей главы Украины пришел более чем через две недели. В графике Зеленского не нашлось времени для интервью российским СМИ, объяснили в офисе президента Украины.

«Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», – говорится в сообщении офиса Зеленского.

Ранее Зеленский в ходе общения со СМИ в штабе «Слуги народа» согласился дать откровенное интервью российским журналистам. Президент Украины подчеркнул, что готов «к любому количеству удобных и неудобных вопросов».

РИА Новости направило в офис Зеленского запрос, в котором отметило, что журналисты хотели обсудить будущее российско-украинских отношений и судьбу удерживаемых лиц, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее стало известно, что апелляционный суд Киева перенес судебное заседание по делу Кирилла Вышинского на 20 августа.