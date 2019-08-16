Наркобарон сбежал в Киеве из-под носа СБУ во время экстрадиции в Израиль

Киев, 16 августа. Гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер, подозреваемый в создании международного наркосиндиката, сбежал из-под носа СБУ на территории аэропорта «Борисполь» в Киеве. По информации СМИ, побег произошел во время экстрадиции иностранца в Израиль.

Как сообщил источник издания «Страна.UA», сотрудники СБУ сопровождали наркобарона в аэропорту, однако до зоны паспортного контроля они так и не дошли. По его словам, при проверке багажа у одного из сотрудников украинской Службы безопасности нашли нож в ручной клади.

«Он начал ссориться с пограничниками, доказывая, что имеет право на то, чтобы перевозить такие вещи, и в суматохе наркобарон просто развернулся и убежал. И они просто не смогли его догнать», — сказал собеседник СМИ.

По информации издания, украинская сторона собиралась депортировать иностранца без уведомления Тель-Авива. Сообщается, что прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту побега иностранного гражданина при осуществлении экстрадиции на территории международного аэропорта «Борисполь».

СМИ сообщают, что 16 августа полиция Израиля подтвердила информацию о побеге Амоса Дова Сильвера. Он объявлен розыск, а израильские и украинские правоохранительные органы сотрудничают по делу, чтобы задержать беглеца.