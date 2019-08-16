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Пьяные вахтовики устроили побоище в поезде на Ямале

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Пьяные вахтовики устроили побоище в поезде на Ямале

Екатеринбург, 16 августа. Два пьяных вахтовика устроили драку в тамбуре поезда Новый Уренгой — Екатеринбург. Один из них использовал в качестве оружия ложку, сообщили в пресс-службе уральского управления МВД на транспорте.

Кадры драки появились в пятницу в социальной сети «ВКонтакте». Видео разместили очевидцы события, которые предпочли снять увиденное на телефоны, а не разнимать пьяных оппонентов.

Очевидцы отметили, что один из нарушителей порядка использовал в драке ложку. Вероятно, «оружием» он владел мастерски: его противнику потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в больницу. «Победившего» участника разборки доставили со станции «Ханымей» в Ноябрьский линейный отдел полиции.

«Два алкаша устроили драку в плацкартном вагоне, — приводит слова очевидцев произошедшего Ura.Ru. — Зачинщик напал на своего соседа с ложкой и пытался его затыкать».

Пьяные вахтовики устроили побоище в поезде на Ямале

В Уральской транспортной полиции подтвердили, что оба вахтовика были пьяны.

«В настоящий момент в отношении обоих участников составлены протоколы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, — рассказали сотрудники правоохранительных органов. — Проводится разбирательство. Процессуальное решение будет вынесено после оценки степени причиненного вреда потерпевшему».

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