Пьяные вахтовики устроили побоище в поезде на Ямале

Екатеринбург, 16 августа. Два пьяных вахтовика устроили драку в тамбуре поезда Новый Уренгой — Екатеринбург. Один из них использовал в качестве оружия ложку, сообщили в пресс-службе уральского управления МВД на транспорте.

Кадры драки появились в пятницу в социальной сети «ВКонтакте». Видео разместили очевидцы события, которые предпочли снять увиденное на телефоны, а не разнимать пьяных оппонентов.

Очевидцы отметили, что один из нарушителей порядка использовал в драке ложку. Вероятно, «оружием» он владел мастерски: его противнику потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в больницу. «Победившего» участника разборки доставили со станции «Ханымей» в Ноябрьский линейный отдел полиции.

«Два алкаша устроили драку в плацкартном вагоне, — приводит слова очевидцев произошедшего Ura.Ru. — Зачинщик напал на своего соседа с ложкой и пытался его затыкать».

В Уральской транспортной полиции подтвердили, что оба вахтовика были пьяны.