Стали известны имена россиян с захваченного пиратами судна в Камеруне

Москва, 16 августа. Стали известны имена российских моряков с захваченного пиратами судна у берегов Камеруна.

По данным Федерального агентства новостей, на борту корабля «Ультрабалк» находились Николай Ружницкий из Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска, а также Владимир Слепченко из Владивостока.

«С ними связи на данный момент нет. Правоохранительные органы Камеруна совместно с нашим консульством сейчас пытаются связаться с теми, кто их захватил», — сообщил источник ФАН.

Напомним, судно принадлежащее датской компании «Ультрабалк», было захвачено 15 августа. По данным МИД РФ, корабль плыл под флагом Антигуа и Барбуды. У берегов Камеруна его захватили пираты. Всего на борту было восемь членов экипажа.

Сегодня в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что российские дипломаты делают все возможное для скорейшего освобождения находящихся в плену моряков. Представитель камерунских ВМС ранее заявил France-Presse, что членов экипажа могли нигерийские пираты. Работы по поиску моряков проводит местная береговая охрана.