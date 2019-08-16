В Совфеде отреагировали на анонс «стратегии возвращения Крыма» в состав Украины

Новая стратегия Киева по возвращению Крыма в состав Украины — это не более чем популизм, заявил заместитель руководителя Госсовета полуострова Владимир Бобков.

«Все это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», — заявил Бобков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии «реинтеграции Крыма и Донбасса».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с иронией заметил, что политика, которую пытается проводить Киев, мягко говоря, непоследовательна.

«Действительно, Киев что-то «разрабатывает», из уст чиновников и политиков регулярно звучат громкие фразы, зачастую малопонятные. Если рассматривать смысл идеи о так называемой «реинтеграции» Крыма, то можно констатировать, что она абсурдна. Крым никогда не вернется в состав Украины», — говорит сенатор от Республики Крым.

Политик посоветовал Киеву наладить отношения с Москвой вместо того, чтобы разбрасываться громкими русофобскими заявлениями.

«То, чем стоит заниматься Украине — так это установлением нормальных отношений с Россией. Потому что будущее этой страны, если власти хотят ее сделать демократическим, цивилизованным, высокоразвитым государством, зависит от сотрудничества с Россией. Причем не только в экономической сфере, но и в культурной, в гуманитарной», — подчеркивает российский парламентарий.

Он заметил, что после антиконституционного переворота на Украине отношения между двумя странами резко ухудшились.

«Все проблемы, которые испытывает Украина, связаны с тем, что на протяжении многих лет Киев борется с русским языком, с русской культурой. Украинским властям стоит разработать план, который бы позволил нормализовать отношения с РФ», — подытожил Сергей Цеков.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказались за вхождение Крыма в состав России.