СК РФ анализирует снятые пассажирами А321 видео

Москва, 16 августа. Следователи анализируют видеозаписи, снятые пассажирами самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

«Следствием анализируются в том числе любительские видеоролики, отснятые пассажирами в момент полета и приземления воздушного судна», — указали в ведомстве.

Специалисты уже допросили часть пассажиров лайнера и истребовали документы об оказании им медицинской помощи. Кроме того, следствие проанализирует пояснения на допросе членов экипажа.

Ранее пассажир самолета А321 снял на видео момент столкновения со стаей чаек. Как видно из ролика, инцидент произошел еще во время взлета лайнера.

Как напоминает RT, самолет перевозчика «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку накануне утром через 15 минут после взлета. Согласно версии Росавиации, после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в турбины двигателя, что привело к их отказу. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП).

На борту самолета находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв во время ЧП удалось избежать, передает Infox.ru. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что экипаж самолета следует представить к государственным наградам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал эту идею.

По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Всем пассажирам выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей.