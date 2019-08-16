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Резник подарит новую жизнь гимну Крымской весны сенатора Ковитиди

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Илья Резник подарит новую жизнь гимну Крымской весны Ольги Ковитиди

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди написала гимн Крымской весны, который исполнят артисты детского музыкального театра Ильи Резника «Маленькая страна» вместе с ансамблем Росгвардии.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сочинила слова и музыку гимна Крымской весны несколько лет назад. Примечательно, что у нее нет музыкального образования, но она написала уже несколько песен — таково хобби парламентария. Ольга Федоровна говорит, что незнание музыкальной грамоты не мешает ей творить, потому что все это идет из души.

«Этим летом в Крыму, где мы продолжаем работать, несмотря на прекрасную погоду, я познакомилась с Народным артистом России Ильей Резником и его замечательной супругой Ириной. Я показала им гимн Крымской весны, он им очень понравился. Маэстро даже заплакал.

Илья Рахмиэлевич сказал, что моему гимну надо дать вторую жизнь, и предложил, чтобы его исполнили юные артисты его театра «Маленькая страна» вместе с Ансамблем песни и пляски войск Национальной гвардии РФ. Такое видение у него возникло. Это о преемственности поколений, о силе нашей страны. Естественно, я не возражала. Мы с Ильей Резником планируем представить и другие наши совместные проекты. У нас есть еще романс с его стихами и моей музыкой», — рассказала Ольга Ковитиди в интервью Федеральному агентству новостей.

Илья Резник подарит новую жизнь гимну Крымской весны Ольги Ковитиди

Илья Резник подтвердил, что, услышав гимн Крымской весне, заплакал.

«Я плакал. «Крым вернулся домой» — одна эта фраза чего стоит… Это одно из сильнейших произведений, которые я слышал за последнее время. Искреннее...

С самого начала гимн Крымской весне поет мужской хор, это все убедительно, конечно. Хорошая запись. Но, понимаете, когда поют низкие голоса — это одно, а когда дети — другое. Что-то более светлое и масштабное получается. Поэтому, чтобы дать гимну новую жизнь, я сначала предложил Ольге Федоровне исполнить его вместе с детским хором, потому что она сама прекрасно поет. А моя супруга предложила, чтобы был еще Ансамбль Росгвардии. Я им гимн написал, они поют мою песню «Служу России» и прочие, и наш детский хор с ними выступает. И мы решили, что именно такой состав очень здорово исполнит гимн Крымской весне, сильно, эмоционально», — рассказал ФАН Илья Резник.

Илья Резник подарит новую жизнь гимну Крымской весны Ольги Ковитиди

Поэт-песенник добавил, что Крым для него стал второй малой родиной.

«Два года назад я здесь покрестился, год назад мы с женой здесь обвенчались. И в основном именно в Крыму я написал свою первую книгу молитв, которую благословил Святейший патриарх Кирилл. Она уже вышла, очень красивая. А сейчас я заканчиваю вторую книгу из этой же серии — «Сотворение мира и евангельские истории». Буквально последние сцены дописываю. В Крыму очень благодатный воздух и очень благодатная атмосфера для творчества», — отметил Илья Резник.

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