Проверка ФСИН подтвердила факты избиения осужденных в «Крестах-2»

Санкт-Петербург, 16 августа. В петербургском СИЗО-1, более известном как «Кресты-2», выявлены факты побоев и вымогательств. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

В начале месяца в Интернете появились сообщения о том, что руководство СИЗО-1 выработало специальную схему, согласно которой одни осужденные избивают других, пытаясь выбить из жертв показания для сотрудников. После публикации этой информации сразу несколько ведомств, включая ФСИН, начали собственные расследования. Сегодня стали известны их первые результаты.

«В СИЗО-1 есть нарушения при содержании отдельных категорий лиц - как ранее отбывших наказание, так и впервые осужденных, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание. Подтверждаются также факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения», — рассказал РИА Новостям Валерий Бояринев.

«КП»-Санкт-Петербург» ранее сообщала, что избиение в «Крестах» происходило в специальных камерах, куда осужденных отправляли на перевоспитание. Воспитателями становились арестованные, которых отбирали из-за физической выносливости. При этом особого контроля со стороны сотрудников изолятора не было. Теперь же сотрудникам ФСИН, создавшим данную схему в СИЗО-1, предстоит ответить за содеянное.