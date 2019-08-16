Берлин, 16 августа. Немецкий детектив Йозеф Реш, который по частному заказу расследовал катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом, повторно обратился с открытым письмом к международному следствию. Он заявил, что готов публично передать Совместной следственной группе доказательства по делу.

Немецкий детектив повторно обратился в прокуратуру Нидерландов по делу о крушении МН17. Данные, приведенные Решем, не были учтены в последних заявлениях следственной группы в июне. Как пишет РИА Новости, Реш уточнил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, а также иная информация, которую международное следствие, по его словам, игнорирует. При этом Реш не называет имени заказчика из-за условий контракта.

Напомним, крушение рейса МН17 в Донбассе произошло 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.

Сразу после авиакатастрофы в ней безосновательно обвинили Россию. При этом следователи не учли массу доказательств, представленных российской стороной.

Отметим, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад был недоволенрезультатом расследования ССГ. ОН подчеркнул, что расследование крушения МН17 изначально было политизированным и антироссийским. Мохамад напомнил, что западные следователи обвинили РФ в авиакатастрофе еще до изучения материалов дела.

Ранее сообщалось, что Совместная следственная группа, которая вела дело о крушении малайзийского Boeing-777, подставила Украину. Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, спустя пять лет после авиакатастрофы, ничего не изменилось, так как сразу было ясно, что Россия не имеет никакого отношения к этой трагедии. Сейчас же непричастность РФ к крушению рейса МН17 еще более очевидна, поскольку с 2014 года общественности представили несколько неопровержимых доказательств этого факта. При этом западные следователи, которые упорно продолжают обвинять Россию в крушении, сами же представили данные, опровергающие их заявления.