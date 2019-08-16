Эксперт считает, что именно Израиль совершил акт агрессии против Сирии в Масьяфе

Системы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии (САА) накануне вечером отбили ракетную атаку неизвестных сил в районе города Масьяф на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщило государственное телевидение САР. Подробнее о случившемся и о том, кто мог быть исполнителем данной попытки нападения, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Наши ПВО отражают ракетную атаку на Масьяф. Ракета уничтожена в небе над городом», – передавал канал Syria TV.

По данным источника в войсках САР, вражеские снаряды были запущены в 23.06 из северной части соседнего Ливана. К счастью, никто не пострадал. Материального урона тоже, согласно предварительным сведениям, причинено не было.

Стоить отметить, что из воздушного пространства данного арабского государства бомбардировки по территории Сирии на протяжении почти всего вооруженного конфликта периодически ведут ВВС Израиля. Последние подобные акты агрессии были совсем недавно – буквально в конце июля – начале августа этого года, когда под прицелом оказались районы юго-западных сирийских провинций Эль-Кунейтра и Даръа.

Ряд информационных порталов, в том числе, например, Step News Agency, между тем напрямую сообщают, что и на этот раз данный акт незаконной военной агрессии был осуществлен израильскими силами. Тель-Авив тем временем традиционно отмалчивается, заявляя, что он не комментирует сообщения из иностранной прессы.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков почти уверен, что вчерашний инцидент – тоже дело рук израильских военных, которые давно перестали действовать в соответствии с какими-то международными нормами, предпринимая атаки где и когда им вздумается. Об этом эксперт сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Надо полагать, что и на этот раз действовали ВВС еврейского государства. В этом нет ничего нового, мы видим привычный почерк сил ЦАХАЛ: ракеты, выпущенные в темное время суток из неба Ливана. Практически всегда их удары по территории САР осуществляются именно таким образом. Ждать подтверждений непосредственно со стороны самого израильского руководства, думаю, бессмысленно, поскольку они всегда предпочитают молчать о подобных актах агрессии. Причем даже в тех случаях, когда все и так все прекрасно понимают», – подчеркнул наш собеседник.

Он напомнил, что нападения Тель-Авива на территории Сирии всегда, как правило, связаны со стремлениями израильтян уничтожить те или иные иранские или проиранские военные объекты. Само еврейское государство называет это «интересами защиты собственной национальной безопасности», однако то, почему из-за этих атак должны время от времени страдать простые сирийцы, Израиль, конечно, не поясняет.

«Если мы берем за основу, что эти боевые действия, действительно, все-таки тоже вела израильская сторона, то, скорее всего, задача ее летчиков, как и обычно, заключалась в уничтожении определенных позиций вооруженных сил Ирана в САР или союзных Тегерану подразделений, например – из состава ливанского формирования «Хезболла». Какие-то их склады с оружием и боеприпасами или техника. Тель-Авив регулярно ведет по ним огонь невдалеке от своих границ», – заметил востоковед.

Однако на этот раз атака осуществлялась значительно дальше от границ еврейского государства. Так, предыдущие нападения были предприняты в непосредственной близости – на юго-западе Сирии, но теперь Израиль попытался проникнуть дальше вглубь арабской республики.