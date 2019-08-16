Стало известно, в каком возрасте у россиян случается первый секс

Москва, 16 августа. Первый секс у современных девушек и молодых людей в России случается в 16–18 лет, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Анохин обратил внимание, что сексуальная жизнь у современного поколения начинается раньше, чем это было в прошлые десятилетия, а вот вступать в брак молодые люди, наоборот, не торопятся. По данным специалиста, за последние 15–20 лет возраст, когда происходит первый секс, у девушек сократился на три года, у молодых людей — на два.

«В среднем возраст сексуального дебюта снизился, — резюмировал эксперт, — и сейчас для девушки в среднем составляет 17–18 лет, а у молодых людей — 16–17 лет в среднем».

При этом Анохин обратил внимание, что браки стали заключаться между россиянами позже, чем это было принято ранее. Девушки решаются на соответствующий штамп в паспорте в 24–26 лет, а молодые люди — 26–28 лет. «Сексуальный дебют», как выразился эксперт, в браке происходит лишь у 7,1% россиян.

«Получается, что люди начинают жить половой жизнью, менять партнеров без целеполагания создания семьи, — приводит слова Анохина ТАСС. — Заболеваемость, естественно, формируется, потому что основная масса людей начинает вступать в сексуально-устойчивые отношения, и совершенно не имеет представления, чем это грозит».

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью уточнил, что при проведении исследований использовал данные ведомства, а также Росстата, Центра по контролю и профилактике заболеваний и Фонда ООН в области народонаселения.