Чем Россия заменила атомные подлодки проекта «Акула», контролировавшие половину мира

Сверхмощная «Акула» стала легендой ВМФ России. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что подводные лодки проекта могли уничтожить любой объект, контролируя при этом половину земного шара.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения главного конструктора проекта «Тайфун» Сергея Ковалева. Журналисты ТАСС впервые побывали на ТК-20 «Северсталь»— одном из шести созданных им атомных стратегических крейсеров проекта 941. Механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов рассказал, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» имел возможности для контроля половины мира.

В общей сложности было выпущено шесть субмарин такого типа. В СССР их называли «Акулами» (по классификации НАТО — «Тайфун»). Эти лодки являлись самым грозным подводным оружием, когда-либо созданным человечеством. В настоящее время часть лодок уже утилизирована, они выведены из боевого состава Военно-морского флота РФ.

«Американцы были очень заинтересованы, чтобы у нас этих «Акул» не стало. Потому что одна подлодка контролирует полмира, а их было шесть», —сказал капитан-лейтенант.

Такая подводная лодка могла в случае необходимости уничтожить любой объект, а также контролировать другие корабли и подлодки, рассказывает капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. Они были созданы в ответ на американскую систему твердотопливных баллистических ракет «Трайдент».

«Подлодки этого типа были проанонсированы на двадцать пятом съезде партии. Была серия из шести подлодок. Эта лодка отличается тем, что имеет самые большие размеры в мире по водоизмещению. Она состоит из двух корпусов, которые соединены между собой. По сути, это лодка-катамаран. На ней были установлены твердотопливные ракеты. Там было десять боеголовок с приличной мощностью, а всего на борту их было двести. Также технологии на тот момент не позволяли делать ракеты меньшего размера, т. к. они были твердотопливными. Тем не менее это серьезная ударная сила по дальности и по мощи. Лодке даже не нужно было выходить в океан», — заявил Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Среди подводников было престижным служить на таких атомоходах. Экипаж размещался в лодках этого типа с большим комфортом по тем временам, отмечает военный эксперт.

«Однако случилось то, что случилось. Лодки были достаточно трудоемкими в обслуживании и, к тому же, наступила эпоха разоружения. В связи с этим произошло сокращение большого количества ядерных боеголовок. Дальше лодки пошли на утилизацию. Сейчас на смену приходят другие подводные лодки проекта «Борей». Таким образом, для своего времени эти лодки были уместны. А по нынешнему времени у РФ достаточно сил, чтобы нанести непоправимый ущерб любому агрессору, который осмелится атаковать и применять ядерное оружие против России», – сообщил собеседник ФАН.

Как сообщалось, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго признал превосходство российских подлодок над американскими.

Ранее две трети жителей РФ назвали Военно-морской флот России самым сильным в мире. Такие данные представила пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

До этого бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов заявил, что прогноз профессора из США Лайла Голдстайна о поражении НАТО в случае морского столкновения с РФ «из разряда детских игр». Он порекомендовал прекратить фантазировать о войне с РФ.