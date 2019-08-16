Путин пообщался с российскими волейболистами в центре «Волей Град»



Анапа, 16 августа. Президент России Владимир Путин посетил спортивно-оздоровительного комплекс «Волей Град» в поселке Витязево в Анапе, где пообщался с молодежной сборной России.

Один из спортсменов признался, что лучшей базы, по его мнению, нет и в Европе. В визите также приняли участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Именно здесь, в центре «Волей Град» готовят национальные команды России по классическому и пляжному волейболу, здесь проводят сборы команды волейбольных Суперлиги и Высшей лиги. Каждый год в «Волей Граде» проходят всероссийские и международные турниры. Сейчас в центре проводится первенство России по пляжному волейболу среди девушек и юношей до 17 лет. В пятницу команды будут бороться за первое — третье места.

О работе центра главе государства рассказал Патрушев. Он сам активно играет в волейбол, а также возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации по этому виду спорта.

На территории объекта есть и крытый универсальный игровой зал, и крытый многофункциональный зал с песочным покрытием (в зимний период оно подогревается). Кроме того, в центре работают еще 14 открытых площадок, некоторые из них расположены на морском берегу. Конечно, в комплексе есть тренажерный зал, а также целых три гостиничных корпуса и шесть коттеджей с апартаментами, и свой собственный пляж. Осенью в «Волей Граде» будет работать академия по пляжному волейболу. Планируется, что после осмотра центра Путин здесь же проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, уточняет ТАСС.

Напомним, что сам президент РФ неравнодушен к хоккею и принимает участие в играх Ночной хоккейной лиги. Кроме того, он увлекается дзюдо, а также является заслуженным тренером России и мастером спорта по самбо. Накануне, как сообщал ранее телеканал 360, Национальный олимпийский комитет Японии направил Путину приглашение на летние Олимпийские игры в 2020 году. Председатель японского НОК отметил, что любовь Путина к дзюдо помогает продвигать это боевое искусство во всем мире.