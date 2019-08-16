Собчак спародировала Волочкову на яхте

Москва, 16 августа. Известная телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram необычную фотографию. Собчак изображена стоящей на одной ноге и раскинувшей руки на палубе яхты.

Сама она сравнила себя с фигуркой балерины, которая крутится в музыкальной шкатулке, однако почти все комментаторы усмотрели попытку спародировать бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову.

«Волочкова нервно курит в сторонке», «Общение с Волочковой бесследно не проходит!», «Не надо нас обманывать, верхняя нога не ваша, а Волочковой», «Волочкова. Видимо это заразно», — пишут подписчики.

Отметим, что Волочкова известна в Интернете благодаря своим эпатажным фотографиям. Как правило танцовщица фотографируется, сидя на шпагате. Причем делает она это всегда, независимо от обстановки — в подвешенной клетке, на скутере, в сауне, на площади…

Примечательно, что Волочкова и Собчак знакомы лично, однако их отношения нельзя назвать хорошими. Очередной конфликт между женщинами произошел, когда телеведущая позвала Волочкову сняться в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Съемки проходили дома у балерины.

Пока с ней работали стилисты, готовя к эфиру, Собчак незаметно пробралась в спальню Волочковой и принялась искать «следы присутствия мужчин». Кроме того, СМИ распространяли слухи о том, что звезды не поделили мужчину. В конце концов они окончательно разругались. Волочкова обвинила Собчак в том, что та завидует ее успеху и состоянию. Та в свою очередь уличила свою недоброжелательницу в пошлости и отсутствии вкуса.