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Ученые выяснили, какие мужские качества вызывают сексуальное влечение у женщин

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Ученые выяснили, какие мужские качества вызывают сексуальное влечение у женщин

Москва, 16 августа. Ученые из Ягеллонского университета в Польше выяснили, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы быть желанным у женщин.

В ходе исследования специалистам удалось установить взаимосвязь между репродуктивными функциями организма представительниц женского пола и особенностями характера мужчин. Ученые проанализировали влияние таких качеств как нарциссизм (склонность к самолюбованию), макиавеллизм (грубое манипулирование человеком) и психопатия на популярность у женщин.

Ученые выяснили, что в первую очередь женщин привлекают мужчины с нарциссическим складом характера. Кроме того, женщинам свойственно испытывать сексуальное влечение к суровым, брутальным и даже неприступным мужчинам.

Ранее психолог Адриана Имж рассказала, как распознать неподходящего для романтических отношений партнера в самом начале общения. Психолог считает, что по трем параметрам можно понять, подходит ли человек для отношений или нет. Во-первых, следует обратить внимание на ценности. Кроме того, важна сексуальная составляющая. Также стоит обращать внимание и на материальную сторону. По ее словам, разное представление о финансовых моделях также приводит к постоянным конфликтам и ссорам. Также специалист дала совет, как решиться на расставание с неподходящим для создания отношений человеком.

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Источник: «Актуальные новости»
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