РЖД предложили уравнять наказание для буйных пассажиров поездов и авиадебоширов

Москва, 16 августа. В ОАО «Российские железные дороги» предложили ужесточить наказание для буйных пассажиров поездов и приравнять их к авиадебоширам. Об этом сообщил представитель РЖД.

«Мы давно говорим о том, что нужно ужесточать ответственность за поведение пассажиров и, наверное, приравнивать это к правилам авиаперевозок. Потому что на самолетах все четко: нарушил порядок — тебя сняли, наложили штраф и до свидания», — сказал сотрудник компании-перевозчика.

Это заявление прокомментировал депутат комитета по транспорту Госдумы РФ Ираклий Аслазамов. По его мнению, сравнивать дебоши в воздухе и на железной дороге нельзя, поскольку последствия в данных случаях сильно различаются. Депутат отмечает, что нарушение общественного порядка и драка в самолете напрямую влияют на безопасность полета и могут привести к необратимым последствиям. Как подчеркнул политик, дебош в поезде сам по себе тоже не несет ничего хорошего, однако на безопасность железнодорожного сообщения нарушители спокойствия при этом не воздействуют.

«Поэтому это не совсем одна и та же ситуация», — считает Аслазамов.

Кроме того, депутат напомнил, что за последние несколько лет в России несколько раз ужесточали ответственность за противоправные действия на транспорте.

Однако депутат того же комитета, который представляет Аслазамов, Антон Жарков уверен, что любые нарушения на транспорте нужно пресекать «жестко в рамках закона». Он считает, что эту практику можно применять и на земле, раз уж она хорошо зарекомендовала себя на воздушном транспорте. Жарков отмечает, что ужесточение наказания для авиадебоширов позволило добиться определенных результатов.

«Меньше случаев стало, люди все-таки, какие бы ни были безбашенные, все равно начали думать об этом», — подчеркнул депутат.

Жарков призывает уже сейчас вводить в поездах меры, подобные тем, что действуют в воздухе.

«Однозначно нужно транспортной полиции реагировать и минимум высаживать нерадивого пассажира, нарушать его дальнейшие планы, чтобы ему наукой было на будущее», — пояснил депутат телеканалу «360».

Также Жарков рассказал, что для закрепления соответствующих мер на законодательном уровне необходимо обсудить их с МВД, общественными организациями и экспертным сообществом. По словам депутата, уже в ближайшее время может начаться обсуждение закона об ужесточении ответственности за дебош в поездах. В дальнейшем законопроект будет вынесен на рассмотрение комитета по транспорту.