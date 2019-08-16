Стало известно о втором погибшем из-за отравления маслом в Ульяновске

Ульяновск, 16 августа. Следователи проводят проверку в связи с подозрением на отравление семерых жителей Ульяновска растительным маслом, двое человек скончались. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, среди пострадавших, доставленных в лечебные учреждения, были двое несовершеннолетних, их жизни ничего не угрожает. При этом от министерства здравоохранения области стало известно о втором погибшем — 3 августа скончалась жительница региона, которую госпитализировали с сильным кровотечением.

Следователи в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют причины смерти граждан.

«Проверяется и версия об отравлении доставленных при употреблении растительного масла кустарного изготовления», — указывается в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пятеро взрослых и двое детей попали в больницу Ульяновской области из-за отравления неизвестным веществом, предположительно — растительным маслом. Источник Федерального агентства новостей сообщил, что, по предварительной версии, отравившиеся покупали продукт с рук в селе. На данный момент все необходимые анализы еще не завершены.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, в подсолнечном масле мог быть крысиный яд.

Ранее в Петербурге произошло массовое отравление шаурмой. Причиной могли послужить испорченные яйца, которые использовались для приготовления соуса к блюдам. Кроме того, выяснилось, что в заведении, которое посещали пострадавшие, царила антисанитария, посуду и продукты мыли в одной раковине, кухня не была разделена на горячий и холодный цеха.