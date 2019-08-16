Командир А321 оценил смекалку бортпроводников при эвакуации пассажиров

Екатеринбург, 16 августа. Командир самолета «Уральских авиалини» А321 Дамир Юсупов оценил смекалку бортпроводников при эвакуации пассажиров после экстренной посадки на кукурузное поле в Подмосковье.

На пресс-конференции в Екатеринбурге Юсупов обратил внимание, что количество пострадавших удалось свести к минимуму благодаря действиям бортпроводников.

«По действиям в кабине экипажа хочу отметить, что работали очень слаженно и быстро, профессионально, — приводит его слова РИА Новости, — очень смекалистые проводники, быстро сообразили: открыли дверь, выполнили всё согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры».

Накануне самолет «Уральский авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский», совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском районе. У воздушного судна были выключены два двигателя и убраны шасси. Основной версией чрезвычайного происшествия в настоящее время рассматривают столкновение лайнера со стаей птиц в воздухе, одна из которых попала в двигатель.

На борту самолета находились 226 пассажиров, а также 7 членов экипажа. При экстренной посадке, к счастью, удалось избежать жертв. За помощью к врачам обратились 75 человек, в том числе 19 детей.

Произошедшее сравнили с «чужом на Гудзоне». Действия экипажа А321 высоко оценили пассажиры, эксперты, СМИ и политики. Пилотов окрестили героями и хотят представить к госнаградам, однако сам Юсупов пояснил, что таковым себя не считает, потому что выполнял свой профессиональный долг.