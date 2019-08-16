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Командир А321 оценил смекалку бортпроводников при эвакуации пассажиров

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Командир А321 оценил смекалку бортпроводников при эвакуации пассажиров

Екатеринбург, 16 августа. Командир самолета «Уральских авиалини» А321 Дамир Юсупов оценил смекалку бортпроводников при эвакуации пассажиров после экстренной посадки на кукурузное поле в Подмосковье.

На пресс-конференции в Екатеринбурге Юсупов обратил внимание, что количество  пострадавших удалось свести к минимуму благодаря действиям бортпроводников.

«По действиям в кабине экипажа хочу отметить, что работали очень слаженно и быстро, профессионально, — приводит его слова РИА Новости, — очень смекалистые проводники, быстро сообразили: открыли дверь, выполнили всё согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры».

Командир А321 оценил смекалку бортпроводников при эвакуации пассажиров

Накануне самолет «Уральский авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский», совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском районе. У воздушного судна были выключены два двигателя и убраны шасси. Основной версией чрезвычайного происшествия в настоящее время рассматривают столкновение лайнера со стаей птиц в воздухе, одна из которых попала в двигатель.

На борту самолета находились 226 пассажиров, а также 7 членов экипажа. При экстренной посадке, к счастью, удалось избежать жертв. За помощью к врачам обратились 75 человек, в том числе 19 детей.

Произошедшее сравнили с «чужом на Гудзоне». Действия экипажа А321 высоко оценили пассажиры, эксперты, СМИ и политики. Пилотов окрестили героями и хотят представить к госнаградам, однако сам Юсупов пояснил, что таковым себя не считает, потому что выполнял свой профессиональный долг.

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