Сирия, 16 августа. Три члена SDF**** погибли при взрыве в Ракке. Глава Генштаба Турции Хулуси Акар прибыл в провинцию Шанлыурфа для ознакомления с турецко-американским Центром совместных операций по Сирии. Курды застрелили сирийца на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают развивать наступление на границах «Большого Идлиба».

«Тахрир Аш-Шам»: обстреливает подконтрольные САА населенные пункты в южной части Идлиба.

Курды: уничтожили трех протурецких боевиков во время последних вылазок в Северном Алеппо; застрелили мирного жителя на юге Хасаки; лишились трех бойцов в результате взрыва к северу от Ракки; обезвредили СВУ вблизи города Аш-Шаддади в Хасаке.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы продолжают вести подпольную деятельность в северных районах Алеппо, оккупированных исламистами группировок, поддерживаемых Турцией. Военный источник в сети Twitter (123_Skandinavia) опубликовал фотографии трех боевиков, которые были уничтожены в ходе последних вылазок Отрядов народной самообороны (YPG). Никаких подробностей об их гибели пока не поступало. Напомним, курды действуют в рамках операции «Гнев оливок», о начале которой было объявлено вскоре после захвата кантона Африн силами «Сирийской свободной армии»** (ССА) и других протурецких бандгрупп в марте прошлого года.

Тем временем русскоязычная версия агентства новостей Anadolu News сообщает о том, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и командующие родами войск прибыли в провинцию Шанлыурфа, граничащую с сирийскими Алеппо, Раккой и Хасакой. По данным турецкого Минобороны, целью поездки является ознакомление с турецко-американским Центром совместных операций по Сирии, а также инспектирование воинских подразделений. Напомним, 8 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что Анкара и Вашингтон достигли договоренности о формировании «зоны безопасности» на севере Сирии шириной в 30-40 километров. Как известно, Дамаск выступил против реализации подобного решения, поскольку оно противоречит нормам международного права и уставу Организации Объединенных Наций.

Провинция Идлиб

Продолжаются интенсивные боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции на юге Идлиба. Согласно информации новостного портала Step News Agency, боевики обстреливают районы освобожденного несколько часов назад населенного пункта Мадайя из крупнокалиберных пулеметов. Twitter-канал (NDT0020) заявляет, что исламисты возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1*** террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» наносят удары по городу Кафр-Айн ракетами из РСЗО «Град». О возможных жертвах среди гражданского населения пока ничего неизвестно. Напомним, правительственные войска были вынуждены возобновить боевые действия на данном направлении ввиду регулярного нарушения радикалами режима прекращения огня на линии соприкосновения сил сторон.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (RadioAlKul) сообщает о взрыве к северу от административного центра провинции на дороге Калта. Детонировало СВУ, установленное в автомобиле «Демократических сил Сирии» (SDF), в результате чего были убиты трое курдских бойцов. В организации взрыва подозреваются члены подпольных групп «Исламского государства»1. Напомним, несмотря на то, что Ракка была захвачена курдами еще в октябре 2017 года, активность ИГИЛ1 здесь сохраняется до сих пор. Военные эксперты связывают это с тем, что проамериканские SDF позволили джихадистам беспрепятственно покинуть город.

Провинция Хасака

Стало известно о том, что курдам удалось предотвратить взрыв вблизи города Аш-Шаддади в южной части региона. По сведениям военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на окраине населенного пункта. Предполагается, что бомба была заложена террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые осуществляют подпольную деятельность в зонах контроля SDF.

Между тем недалеко от лагеря «Аль-Хол» курдскими боевиками был убит молодой человек по имени Имад Джума Аль-Мушриф. Как передает интернет-портал Baladi-News, его застрелили в деревне Раджман после того, как он попытался оказать сопротивление патрульным «демократической армии», которые ворвались в дом его родственников. Отмечается, что в последнее время на оккупированных курдами территориях участились рейды и обыски SDF, нередко сопровождающиеся избиением и грабежами имущества мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.