В Госдуме предложили ввести предельный срок эксплуатации транспорта. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Борьба с лесными пожарами Борьба с лесными пожарами в России получила не только серьезную помощь авиации, но и финансовую поддержку. Правительство страны выделило около 6 млрд рублей из резервного фонда для тушения огня в Сибири и на Дальнем Востоке. Распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Большую часть средств, свыше 2 млрд рублей, на покрытие расходов получит МЧС, чуть меньше — министерство обороны и Рослесхоз. Последний распределит деньги между субъектами, наиболее пострадавшими от пожаров: Якутией, Иркутской областью и Красноярским краем. Напомним, пожары пришли в Сибирь еще весной и вызвали громкий общественный резонанс. На данный момент в России горит свыше 2 млн га леса.

Прекращение продажи леса в Китай Причиной возгораний стали не только погодные условия, но и человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем, а также умышленные поджоги, за которыми скрывались незаконные рубки. Подключится к борьбе с черными лесорубами глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин предложил Пекину. Иначе Москва может запретить экспорт леса в Китай. Министр уже обратился в правоохранительные органы Поднебесной. Как отметил глава Минприроды, в ведомстве подготовили программу, которая позволит уменьшить количество лесных пожаров в России.

Штраф за несогласованные митинги Отголоски незаконных митингов в Москве. Несостоявшийся кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь продолжает коллекционировать штрафы. Троицкий суд столицы обязал сторонницу Алексея Навального выплатить еще 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых акций и организацию несогласованного митинга 3 августа. Общая сумма всех штрафов достигла 930 тысяч рублей. Впору сесть на настоящую диету, а не фейковую. Напомним, что ранее Мосгоризбирком не допустил Соболь и ряд ее сторонников к выборам в городскую думу из-за нарушений — в их подписных листах нашлось свыше допустимых 10% брака. В Москве прошла серия несогласованных митингов, едва не обернувшихся массовыми беспорядками. Против их организаторов возбуждены уголовные дела.

Наказание YouTube за рекламу Google не должен использовать YouTube для рекламы незаконных митингов. Об этом заявили в Роскомнадзоре. И даже больше — потребовали исключить подобный спам. Иначе могут быть серьезные последствия. В ведомстве уверены, что организаторы несанкционированных акций через видеохостинг подталкивают людей к нарушениям, оформляя рекламу в красивую упаковку. Так это было в Москве 27 июля и 3 августа. В Google пока ответ не дали. Но Роскомнадзор настроен решительно. Теперь подобную рекламу будут расценивать как вмешательство во внутренние дела государства.

Дебаты в Петербурге А, вот, в Петербурге вовсю готовятся к губернаторским выборам 8 сентября. В эфире «России 1» кандидаты впервые столкнулись друг с другом на дебатах. Напомним, в бюллетени попали: Владимир Бортко из партии КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Александр Беглов (в статусе самовыдвиженца) и единственная представительница прекрасного пола — Надежда Тихонова из «Справедливой России». Тема для дискуссии выбрана крайне острая — городской бюджет и экономика. Вместе с этим кандидаты заговорили о категоричных мерах. Например, Бортко заявил, что Северная столица должна отказаться от либеральной модели экономики и полностью изменить управление городом. Его не поддержала Тихонова, напомнив, что коммунизм россияне «уже проходили». Амосов сделал акцент на развитии бизнеса, а Беглов — на результатах, достигнутых им во главе города. Напомним, в октябре прошлого года свои полномочия досрочно прекратил бывший градоначальник Георгий Полтавченко. Указом президента страны Северную столицу с приставкой «врио» возглавил Александр Беглов.

Жесткая посадка в Подмосковье «Чудо на кукурузном поле». Так может называться фильм о героической посадке самолета. Картина, основанная на реальных событиях, расскажет о случае, который произошел 15 августа 2019 года. В подмосковном аэропорту Жуковский самолет Airbus-321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, при наборе высоты столкнулся со стаей птиц. Оба двигателя отключились, один из них загорелся. Экипаж решил посадить самолет прямо на кукурузное поле. Воздушное судно село на брюхо, убрав шасси. Пассажиров экстренно эвакуировали. 23 человека получили небольшие травмы и попали в больницу. Как отметили пассажиры рейса, экипаж воздушного судна действовал профессионально. Пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина представят к наградам. Несмотря на героический поступок, этот случай, конечно, требует проверки. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета уже приступила к расследованию инцидента. А Следственный комитет России возбудил дело.