 Суд в Вирджинии признал вне закона мужские и женские туалеты в школе

Толерантность в американском обществе берет новые высоты — процветание ЛГБТ в США уже почти стало национальной идеей. Четвертый год американские школы приглашают трансвеститов на уроки толерантности в рамках специального проекта «Час историй трансвеститов». На них дети читают сказки о кролике, ощущавшим себя динозавром, и карандаше, который с виду вроде бы красный, но на самом деле синий.

Подобные уроки не проходят даром. Достигая переходного возраста, подростки колют себе тестостерон или ложатся под нож хирурга, чтобы получить новый гендер, потому что в их голове под чутким руководством педагогов и транссексуалов наконец сложился пазл: они не хотят быть кроликами — они хотят стать динозаврами.

Благо юным американцам при самоопределении есть из чего выбирать: например, в Нью-Йорке официально зарегистрирован 31 (!) пол. На фоне бисексуалов, трансгендеров и пангендеров (это те, у кого вообще ото всех понемногу) банальные «man» и «woman» начинают казаться совсем невзрачными.

Как бы то ни было, пол подрастающее поколение в США может выбирать, как будущую профессию, — тут царит почти такое же многообразие. Вопрос «Кем ты станешь, когда вырастешь?» в американских детских садах и начальных школах теперь звучит далеко не так однозначно. А звучит он долго: программа воспитательных встреч с трансвеститами рассчитана на детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Казалось бы, навязывание ЛГБТ-культуры в США достигло такого уровня, что американскому обществу уже сложно взять новую высоту. Но это только казалось.

9 августа окружной суд Восточного округа Вирджинии признал мужские и женские туалеты в средней школе Глочестера вне закона: оказывается, кабинки «М» и «Ж» нарушают конституционные права тех, кто, пытаясь самоопределиться, путешествует где-то между — им нужны «гендерно нейтральные» кабинки.

Родительское сообщество раскалывается на части. Одни шокированы новыми знаниями, которые ребенок приносит из школы вместе с умением вычитать и умножать, — такие папы и мамы выходят на акции протеста и обивают пороги ведомств. Другие же пытаются занять места поближе к сцене на очередном уроке толерантности, чтобы воспитать в своем чаде востребованную нынче терпимость. Этот сорт американских родителей уже усвоил: те, кто нетолерантен в прогрессивном обществе, становятся мишенью для критики и травли.

«Глубоко отталкивающий» прецедент

Поводом для появления первого в США решения о нелегальности мужских и женских туалетов стал иск семьи Гримм, дочь которых ощущала себя сыном и посещала в школе мужской туалет — до тех пор, пока это не вызвало недовольства остальных учеников.

Родители трансгендера подали иск, и федеральный судья поддержал право сменившего женское имя на мужское Гэвина Гримма не ходить в женский туалет, если девушкой он себя не ощущает. Наличие же в школе всего двух кабинок, по мнению судьи, нарушало положения раздела IX Закона о гражданских правах и 14-ю поправку к Конституции США.

Теперь для «Гэвина» организована частная «гендерно нейтральная» туалетная комната. Правда, многие дети и родители оказались возмущены таким решением, справедливо подозревая, что это может оказаться больше, чем просто случай из судебной практики.

«Есть что-то глубоко отталкивающее в том, что федеральный судья может создать такой прецедент в отношении такой локальной проблемы, как правила организации туалетных комнат в школах, которые потенциально могут применяться по всей стране», — делится опасениями автор публикации в Washington Examiner.

Другие жители США особенно насторожены получением трансгендерами привилегий в вопросах посещения школьных санузлов в свете случаев насилия со стороны представителей нетрадиционных меньшинств. Пару лет назад за нападение на 10-летнюю девочку в туалете был осужден трансгендер из Вайоминга, не признавший себя виновным даже на суде, несмотря на то, что медицинская экспертиза подтвердила признаки насилия на теле ребенка.

«Разделение на группы по гендерному признаку неизбежно в таких ситуациях, как ванные комнаты в начальной школе или раздевалки в средних классах. Если какой-либо ученик может доказать, что он или она в результате пострадали, это, по-видимому, приведет к серьезному юридическому иску, который поставит подобное правило под угрозу», — сообщается в Washington Examiner.

Остается только предполагать, какие формы примет эта тенденция в будущем, если подобная судебная практика распространится, например, и на Нью-Йорк с его представителями 31 пола. И не потребуется ли в каждом из общественных санузлов в борьбе за равные права предусмотреть больше трех десятков кабинок по числу всех зарегистрированных гендеров.

«Подопытные кролики» в грандиозном эксперименте

Еще один характерный случай, иллюстрирующий постепенное превращение американской системы образования в тоталитарную секту по распространению ЛГБТ-культуры и навязыванию детям нетрадиционных взглядов на собственную половую принадлежность, произошел в этом году в американском штате Иллинойс.

Издание USA Today опубликовало историю жителя чикагского пригорода Джея Кека. Его страдающую аутизмом дочь школьные учителя фактически «превратили» в мальчика. Педагоги внушили школьнице, что она — «мальчик, запертый в теле девочки», стали называть ее мужским именем вместо женского тайком от родителей и даже предлагать сбежать из дома, если она чувствует нежелание семьи принять ее такой, какой она стала.

«Дочь Кека выбрала мужское имя. И школьный персонал, «который имел полное представление о ее проблемах с психическим здоровьем», начал использовать это имя, не говоря ни Кеку, ни его жене. Они начали относиться к девочке-подростку как к мужчине. Когда же ее родители наконец узнали, что происходит, и попросили, чтобы их дочь называли ее законным именем, учителя проигнорировали их желания», — говорится в материале.

Джей Кек выяснил, что школьные ассоциации, некоммерческие образовательные организации и даже государственные структуры в 18 различных штатах дают прямые указания школам и школьным учителям «поддерживать ЛГБТ-культуру», ссылаясь в том числе на принятое Бараком Обамой постановление об обязанности сотрудников школ признавать трансгендерных учеников.

«Феномен трансгендеров разрушает детей и подростков, и в предстоящие годы нас ждет множество проблем... А пока, если ваши дети учатся в государственной школе, вытащите их — сейчас же! Вы не пожалеете об этом. Наши государственные школы сейчас являются эпицентром грандиозного культурного эксперимента, а дети — подопытными кроликами. Убедитесь, что ваши дети в безопасности», — предостерегает Кек.

В официальных документах, распространяемых околошкольными организациями, звучат даже призывы сообщать о родителях, которые осмеливаются спорить с сотрудниками школ по поводу половой принадлежности их детей — и тем самым проявляют нетолерантность. Но отчаявшегося Джея Кека это уже не останавливает — он изо всех сил пытается привлечь внимание к проблеме.

«Ей исполнилось 18 лет в конце июня, и вопрос введения опасных для жизни инъекций тестостерона решается всего лишь «формой информированного согласия». Она может обратиться в любую из 17 клиник Иллинойса и получить легко доступную услугу. Никакой обширной психиатрической экспертизы не потребуется, и я ничего не смогу сделать, чтобы остановить ее», — сообщил отчаявшийся отец школьницы, ставшей жертвой ЛГБТ-пропаганды.

«Нет места для ненависти», но есть протесты

Кек — не единственный американец, который не пришел в восторг от прогрессивных веяний в национальной педагогической практике. К сдерживанию противостояния между сторонниками и противниками проекта «Час историй трансвеститов» в консервативных южных районах США приходится привлекать вооруженную полицию, сообщает «Би-Би-Си».

«То, что они делают в своем собственном доме или в каком-то ночном клубе среди взрослых, которые не возражают против этого, — это их дело. Но не надо вовлекать детей, — приводит «Би-Би-Си» слова одной из протестующих активисток. — Я не понимаю, почему их права должны превосходить наши. Кажется, что сегодня в обществе именно так и происходит. Они хотят, чтобы их считали жертвами, и хотят иметь особые права».

Между тем, даже ученые, несмотря на риск вызвать гнев просвещенной западной публики, открыто признают, что перспективы сексуального просвещения дошкольников и пропаганды нетрадиционных меньшинств совсем не такие радужные, как проповедуют его организаторы.

«Есть негативные результаты влияния на детей, чувствующих давление, которому они должны подчиниться, — рассказала «Би-Би-Си» профессор психологии в Университете Кентукки Кристия Спирс Браун. — Эти дети недостаточно стабильны психологически».

Недавний урок терпимости в американском Санкт-Петербурге (штат Огайо) проходил под крики протестующих в мегафоны, а проведению мероприятия предшествовали тысячи звонков и писем представителям мэрии с просьбой отменить спорное мероприятие. В кампании против школьного Содома, по сообщениям СМИ, участвовали порядка 70 000 жителей города, но все усилия оказались тщетными.

Тот факт, что, согласно психологическим исследованиям, ребенок в возрасте до 12 лет еще не сформировался как личность и не способен делать самостоятельных выводов, не принимается педагогами в расчет.

«Санкт-Петербург — это город, который гордится своим разнообразием и инклюзивными практиками. Здесь нет места для ненависти. Мы ценим ваши усилия и обеспокоенность, но мы гордимся такими событиями, как The Drag Queen Story Hour, и теми, кто в них участвует. Потому что они демонстрируют те качества, которые делают нас сильнее как сообщество», — сообщили представители мэрии заявителям.

Стоит отметить, что кафе, где в итоге прошла встреча юных жителей Огайо с экс-мужчиной Викторией Соммерс, было забито до отказа, а после мероприятия мамы подводили детей к выступающей, чтобы поблагодарить ее за праздник многообразия. И положительные впечатления от таких уроков — в США далеко не редкость.

«Какой удивительный способ научить детей индивидуальности, сопереживанию, терпимости! Во время нашего обсуждения после урока ученики поделились невероятными выводами, которые сделали, например, о том, что это нормально — быть другим и что нет вещей «для мальчиков» и «для девочек», — делится впечатлениями от аналогичного урока в Бруклине Алексис Эрнандез, учитель первых классов школы имени Мориса Сендака, детского писателя-гомосексуалиста, прославившегося после выхода в свет книги «Там, где живут чудовища».

Комментариями по поводу урока в этой школе поделился на своем YouTube-канале видеоблогер с ником Actual Justice Warrior. Он руководит проектом, направленным против идеологической пропаганды в школах США.

«Подумайте о том, насколько это абсурдно, — возмущается в своем видео блогер. — Налогоплательщики финансируют взрослых спикеров, которые приходят и внушают нашим маленьким детям пропагандистские идеи о гендере. А школьные департаменты по всей стране удаляют все отсылки к биологическому полу из научных учебников».

Ведущий предлагает сообщать ему обо всех случаях подобной пропаганды, отмечая четкую корреляцию между ростом числа сомневающихся в своей половой принадлежности детей и увеличением количества уроков от трансвеститов, и призывает всех вместе бороться с этим. Однако учитывая усиливающиеся тенденции в образовании и даже судебной практике США, разум там вряд ли победит.