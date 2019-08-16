Минтруд предложил повысить МРОТ с начала 2020 года

Москва, 16 августа. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) могут повысить до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. Соответствующий проект Минтруда РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 280 рублей. Такое значение МРОТ было установлено после повышения 1 января 2019 года. Данная сумма соответствует прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года.

Как ранее пояснил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, для определения минимального размера оплаты труда берутся данные именно за второй квартал предыдущего года, поскольку в этот период еще не получены весенний и осенний урожай, соответственно, цены на продукты повышаются.

Отметим, что каждый субъект Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать МРОТ. Однако региональный минимальный размер оплаты труда не может быть ниже федерального, сообщает Deita.ru.

Ранее в России предложили приравнять к МРОТ базовый оклад учителей. Авторы инициативы считают, что данная ставка должна быть одинаковой по всей стране. Уже исходя из минимального размера оплаты труда учителям должны начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты. Предполагается, что данная мера поддержит молодых специалистов, которые устраиваются в школу сразу после вуза.