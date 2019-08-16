В «Уральских авиалиний» обещают премировать экипаж А321

Москва, 16 августа. Экипаж Airbus А321, аварийно посадивший самолет в кукурузном поле, получит премии. Об этом заявил коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.

«Конечно, будет», — заверил Скуратов журналистов, поинтересовавшихся о том, планирует ли авиаперевозчик премировать сотрудников, работавших на этом рейсе.

При этом, как отмечает РИА Новости, точную сумму Скуратов не назвал, что подчеркнул, что она будет «достаточная». Помимо этого коммерческий директор перевозчика сообщил, что при необходимости все члены экипажа смогут пройти реабилитацию, если она им нужна.

Напомним, 15 августа лайнер вылетел из московского аэропорта «Жуковский», но на высоте порядка 30 метров столкнулся со стаей чаек. Птицы забились в воздухозаборники, что двигатели начали выходить из строя. Тогда пилоты самолета решили посадить Airbus в кукурузном поле. Несмотря на то, что баки были полными, и самолет сел на брюхо, пожара удалось избежать. Никто из находившихся на борту людей не погиб. Помощь медиков потребовалась 76 людям. Среди пострадавших были 19 детей. Но, главное, что жертв удалось избежать. Россияне в соцсетях уже назвали случившееся чудом в кукурузном поле, прозвучали предложения снять фильм об этом инциденте.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил наградить пилотов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал это решение.

По данным НСН, всем гражданам, летевшим этим рейсом, будут выплачены компенсации в размере 100 тысяч рублей. Те, кто получил травмы, получат выплаты, размер которых определят в зависимости от степени тяжести повреждения.

Сегодня стало известно, что второй пилот самолета Георгий Мурзин получил ушибы груди и доставлен в больницу. Скуратов заверил, что с летчиком все будет хорошо.