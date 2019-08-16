Нурмагомедов заявил, что Макгрегор сходит с ума

Москва, 16 августа. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на выходку ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора, избившего пожилого мужчину, который отказался в баре пить виски.

Инцидент произошел в апреле, кадры нападения были опубликованы в Сети ранее на этой неделе. Макгрегор в баре решил угостить присутствовавших виски собственного бренда, однако один из посетителей отказался пробовать алкогольный напиток.

Боец поставил перед ним рюмку, однако в ответ вновь услышал отказ. Тогда Макгрегор неожиданно ударил пожилого мужчину по лицу. Нарушителя порядка вывели из заведения.

По мнению Нурмагомедова, за подобные выходки ирландца стоит отправить в тюрьму.

«Такие люди должны сидеть в тюрьме. Это очень плохо для спорта. Он сходит с ума. Это безумие. Сегодня он бьет старика, что будет завтра?» — заявил российский боец.

Стоит отметить, что это далеко не первая выходка ирландца. В апреле он подрался с посетителем бара из-за фразы «русские избили тебя». Дело в том, что в октябре 2018 года Нурмагомедов одержал победу в поединке с Макгрегором, завоевав титул чемпиона UFC в легком весе, пишет Infox.ru. После боя произошла потасовка с участием российского спортсмена, что стало причиной дисциплинарного расследования в отношении ее участников.

Проигравший ирландец не раз делал громкие заявления в адрес действующего чемпиона UFC, в том числе оскорбил жену Нурмагомедова, назвав супругу российского бойца «полотенцем», передает «Ридус».

Кроме того, в марте Макгрегор набросился на фаната, который хотел с ним сфотографироваться.