Влияние России может нарушить планы США на гегемонию в Африке

Москва, 16 августа. США последовательно наращивают свое военное присутствие в Африке, продолжая неоколониальную стратегию. Однако усилившееся влияние России и Китая может нарушить планы Вашингтона на гегемонию на континенте.

Глава Африканского командования вооруженных сил США Стивен Таунсенд заявил в Конгрессе США об усилившемся влиянии России. По словам Таунсенда, Москва сотрудничает уже с десятью странами Африки и намерена расширять свое влияние. Товарооборот России со странами Африки с 2009 по 2017 год вырос с 5,7 млрд долларов до 17,4 млрд долларов. При этом лидирующие позиции занимают оружейная и энергетическая отрасль. Однако значительное влияние России присутствует не только в промышленной сфере, но также и в культурной и дипломатической.

«Россия оказывает влияние не на 10 стран Африки, а на всем континенте. Наша страна завоевала престиж своей бескорыстной поддержкой национально-осободительного движения, добившись принятия резолюции ООН о скорейшем освобождении порабощенных и колониальных народов в 1960 году», — отметил руководитель центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки РАН Евгений Корендясов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, в Африке расширяется поле деятельности российского бизнеса, инвесторы активно интересуются африканским рынком. Российские компании работают в сфере разведки и добычи полезных ископаемых. Дружественные отношения обеспечивает не только взаимовыгодное сотрудничество, но также и близость взглядов. Африканские страны активно выступают за формирование нового мирового порядка и многополярный мир, против гегемонии Запада в Африке. Очевидно, что США препятсвуют действиям России в Африке, которые подрывают основы неоколониализма.

Корендясов также отметил и реакцию Франции на действия России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Эксперт отметил, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан даже объявил о противодействии Парижа действиям Москвы в ЦАР.

«Такая позиция в корне русофобская, так как рыночная экономика предполагает конкурентную борьбу, в которой России в последние годы добилась серьезных успехов», — подчеркнул эксперт.

В октябре текущего года состоится ключевое мероприятие для отношений России и Африки — саммит «Россия — Африка». Он будет проходить в Сочи с 22 по 25 октября 2019 года. В саммите примут участие более 10 тысяч человек. При этом более трех тысяч делегатов составят представители власти и бизнеса африканских стран. Мероприятие позволит создать более благоприятные условия для развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Африки, а также позволит диверсифицировать формы и направления российско-африканского сотрудничества.