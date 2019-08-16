Зеленский выбрал для украшения офиса картины с депутатами-пингвинами и шаурмой

Киев, 16 августа. Президент Украины Владимир Зеленский украсил свой офис картинами известных украинских художников. Об этом в пятницу сообщила первый заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко.

По ее словам, Зеленский и его окружение лично отобрали картины для Банковой. Речь преимущественно идет о полотнах современных молодых художников, которые были выставлены в Музее истории Киева.

«Создавать атмосферу и поднимать настроение руководству страны будут Елена Придувалова , Юлия Полякова, Ольга Адам, Юра Шаповал, Роман Минин, Алексей Аполлонов, Анастасия Крайнева и Алексей Кондаков», — пишет Костенко в Facebook.

Отметим, что Зеленский явно потроллил депутатов Рады обстановкой своего кабинета. Так, например, одно из полотен изображает народных избранников в виде пингвинов, сгрудившихся у трибуны. Другое — показывает построенные буквально друг на друге ларьки, где можно разобрать вывески «Продукты», «Бутик» и «Шаурма».

Картина с шаурмой, возможно, является отсылкой на опубликованный ранее твит Зеленского. В нем глава государства выложил свою фотографию с купленной на улице и уже надкусанной шаурмой. В комментарии к фотографии политик отметил, что не видит ничего постыдного в любви к этому блюду, которое может выручить при напряженном графике.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя твит Зеленского, заявил, что есть шаурму и плясать на сцене — проще, чем разбираться с государственными долгами и Донбассом.