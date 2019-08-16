Стали известны подробности пожара на подстанции шахты «Денисовская» в Якутии

Якутск, 16 августа. Возгорание произошло на подстанции, обеспечивающей электричеством шахту «Денисовская» в Нерюнгринском районе, в пятницу, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

По словам источника, возгорание уже потушено. Пожар возник не на самой шахте, а на подстанции. В результате возгорания на шахте отключили свет, горняков из шахты эвакуировали.

В настоящий момент сотрудники шахты ожидают возобновления подачи электроэнергии. Подстанция возобновит работу в ближайшие два часа.