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В Госдуме рассказали, зачем президент Мозамбика приедет в Россию

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В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Мозамбику

Президент Мозамбика Филипе Ньюси планирует посетить Россию, визит продлится с 21 по 23 августа. Глава африканского государства встретится с российским лидером Владимиром Путиным и поучаствует в двустороннем бизнес-форуме.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что встреча с российским президентом, главой великой державы, играет на руку Ньюси.

«Встреча с лидером Российской Федерации для руководителя любой страны — это очень существенный имиджевый плюс.  Налаживание отношений с Россией — с великой державой — это несомненный плюс для любого руководителя в глазах его избирателей», — рассуждает российский парламентарий.

Политик подчеркнул, что африканские же страны хотят быть независимыми, поэтому стремятся наладить сотрудничество с РФ, чтобы быть уверенными в своей безопасности в случае различного рода конфликтов.

В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Мозамбику

«У руководителей самостоятельных стран — свои приоритеты. Это — попытка показать избирателю, что у него [президента] есть тесные, дружеские отношения с Российской Федерацией», — продолжает депутат Госдумы.

В заключение он подчеркнул, что встреча лидеров двух государств является закономерным событием, поскольку все наиболее важные соглашения заключаются именно на уровне президентов.

«Страны должны торговать в интересах собственных экономик. Налаживание добрососедских, взаимовыгодных отношений всегда достигается на уровне руководителей стран. И бизнес-сообщество, и наука, и культура всегда тесно перекликаются, когда видят, что лидеры тех или иных стран взаимодействуют, тесно общаются, делают какие-то совместные заявления. Любое сотрудничество должно приносить вклад в экономику тех стран, которые взаимодействуют», — подытожил Александр Шерин.

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