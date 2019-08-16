В Госдуме рассказали, зачем президент Мозамбика приедет в Россию

Президент Мозамбика Филипе Ньюси планирует посетить Россию, визит продлится с 21 по 23 августа. Глава африканского государства встретится с российским лидером Владимиром Путиным и поучаствует в двустороннем бизнес-форуме.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что встреча с российским президентом, главой великой державы, играет на руку Ньюси.

«Встреча с лидером Российской Федерации для руководителя любой страны — это очень существенный имиджевый плюс. Налаживание отношений с Россией — с великой державой — это несомненный плюс для любого руководителя в глазах его избирателей», — рассуждает российский парламентарий.

Политик подчеркнул, что африканские же страны хотят быть независимыми, поэтому стремятся наладить сотрудничество с РФ, чтобы быть уверенными в своей безопасности в случае различного рода конфликтов.

«У руководителей самостоятельных стран — свои приоритеты. Это — попытка показать избирателю, что у него [президента] есть тесные, дружеские отношения с Российской Федерацией», — продолжает депутат Госдумы.

В заключение он подчеркнул, что встреча лидеров двух государств является закономерным событием, поскольку все наиболее важные соглашения заключаются именно на уровне президентов.