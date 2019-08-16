Суд в Николаеве освободил россиянина Мефедова под залог

Николаев, 16 августа. Центральный районный суд Николаева постановил освободить под залог в размере 135 тысяч гривен (355 тысяч рублей) россиянина Евгения Мефедова, подозреваемого в «подготовке свержения власти» на Украине и ранее проходившего по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. По информации СМИ, такое же решение суд принял и в отношении Сергея Долженкова.

«Центральный районный суд Николаева постановил освободить из СИЗО Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, если за них внесут залог в размере 135 тысяч гривен за каждого», — передает издание «Таймер».

Как сообщают СМИ, Долженков и Мефедов находятся под стражей с мая 2014 года. Изначально их обвиняли в организации массовых беспорядков в Одессе, однако суд признал их невиновными. После этого Долженкова и Мефедова арестовали прямо в зале суда по новым обвинениям.

11 октября 2017 года Евгению Мефедову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 109 УК Украины — «Действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или захват государственной власти», по части 1 статьи 294 — «Организация массовых беспорядков», статьи 14 — «Приготовление к преступлению».

В марте 2018 года дело Мефедова было передано по принципу территориальности на рассмотрение в Николаевский городской суд. Его перевели для содержания под стражей в следственный изолятор города Николаева. В МИД РФ отмечали, что дело Мефедова искусственно затягивается, и это говорит об отсутствии фактов, которые подтверждали бы его причастность к правонарушениям, в которых его обвиняют.